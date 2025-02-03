«Человек, любящий… читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги, – писал Константин Паустовский.
Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского, целиком и полностью поддерживая это утверждение, предложили вниманию читателей, жителей своего микрорайона выставку-приглашение «Галерея литературных новинок».
На выставке представлены книги,
приобретенные на бюджетные средства, в числе которых востребованные
художественные издания отечественных и зарубежных авторов, литература по
отраслям знаний.
Особое внимание читателей привлекают
издания отраслевого характера: книги из серии «Великие битвы Великой
Отечественной» Сергея Алексеева «Взятие Берлина. Победа! 1945», «Московская
битва. 1941-1942» и «Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-1944»,
энциклопедическлое издание «История России: панорама нужных знаний» Юлии
Школьник, «Рассказы о Минине и Пожарском» Валентина Костылева, «Сказочная
энциклопедия России» Светланы Кривошлыковой, сборник стихотворений русских
поэтов о родной земле «Это Родина моя», красочно иллюстрированное «Слово о
полку Игореве» и др.
Новыми изданиями пополнился и
краеведческий фонд библиотеки. В числе новинок: «Сакральная география Крыма»
Татьяны Фадеевой, в предисловии которой отмечается, что «сакральная география в
первом приближении – это изучение священных, особо почитаемых мест, религиозных
памятников…», фотоальбом «Процветание в единстве» (редактор-составитель А.А. Ибрагимова),
«посвященный соцветию народов и культур Крыма», «Легендарный Севастополь.
Городские истории, байки, легенды» Антона Меснянко, книга «Третий удар» из
серии «Солдаты Победы», посвященная военной операции, поименованной «Третьим
Сталинским ударом», составной часть которой стало освобождение Крыма от
фашистских захватчиков, номера культурно-просветительского журнала «Наш Крым»
последних годов выпуска.
«Хорошая книга –
это ручеек, по которому в человеческую душу втекает добро», – утверждал
советский писатель Фёдор Александрович Абрамов.
Надеемся, что новые книги подарят много добрых и светлых минут чтения нашим
читателям.