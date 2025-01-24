О планах и работе

НАКАНУНЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО КОМИТЕТА КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ В НОВОМ ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.Главным вопросом на повестке дня Бюро Комитета КРО КПРФ стало обсуждение Постановлений Президиума ЦК КПРФ «О 80-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и «О 155-летии со дня рождения В.И. Ленина», в которых Председатель партии Г.А. Зюганов
обращает особое внимание на важность этих событий в истории нашей страны и ставит соответствующие задачи для каждого коммуниста.
На заседании Бюро приняли план работы на первое полугодие, объявили о проведении смотра-конкурса «Лучшее первичное партийное отделение Крымского республиканского отделения КПРФ», который должен активизировать работу первичек и коммунистов на местах. Сформировали и утвердили положения постоянно действующих комиссий по направлениям работы. Создали Совет ветеранов при Бюро рескома, а также обновили состав кадровой комиссии.
В рамках подготовки к избирательной кампании в Государственную Думу 2026 года обсудили и сформировали новый избирательный штаб Крымского рескома КПРФ.
Одним из ключевых решений в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне стало постановление Бюро о сборе подписей за восстановление памятника И.В.Сталину в г. Симферополе.
Первый секретарь комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что в юбилейный год Великой Победы и проведения Ялтинской конференции в 1945 году мы не имеем морального права обходить стороной главное действующее лицо этих событий - И.В.Сталина.