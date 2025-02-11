Народный Референдум КПРФ

Коммунистическая партия Российской Федерации объявила о начале масштабного народного референдума, на который выносятся следующие вопросы:
1. Согласны ли Вы с необходимостью принятия федерального закона КПРФ об установлении предельной максимальной торговой наценки на продовольственные товары первой необходимости и лекарственные средства в размере не более 10%?
2. Поддерживаете ли Вы принятие федерального закона КПРФ о национализации объектов коммунального хозяйства в целях наведения порядка в сфере ЖКХ и ограничения роста тарифов?
3. Согласны ли Вы с необходимостью принятия федерального закона КПРФ о возвращении возраста, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости: для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет?
4. Поддерживаете ли Вы принятие федерального закона КПРФ «О детях войны», устанавливающего социальные льготы для граждан России, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года?
Принять участие в Народном Референдуме КПРФ можно следующими способами:
- Онлайн – по ссылке: https://kprf.ru/activity/referendum/
- Очно – в любом структурном подразделении КПРФ
- По телефону горячей линии: 8 800 600 77 74
- Пресс-служба ЦК КПРФ