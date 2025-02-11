Книга – лучший в мире подарок!

С 10 по 14 февраля 2025 года Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводят общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля в более чем сорока странах мира. Главная идея акции – напомнить всем о том, что книга была и остается одним из самых мудрых и драгоценных подарков. Симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского традиционно включилась в акцию.
Вильгельм
Лейбниц справедливо утверждал, что «есть хорошие подарки, есть плохие, а есть…
Книга!». В числе уже подаренных в рамках
акции книг – произведения отечественной
и зарубежной классики, литература по различным отраслям знаний, остросюжетные
романы и «женские» романтические произведения. Библиотека благодарит всех
дарителей, людей, искренне любящих чтение и книги, щедро дарящих радость
знакомства с новыми книгами своим согражданам.
Акция продолжается, присоединяйтесь к Международному дню книгодарения,
приобщайте друзей и родных, отмечайте
книжный праздник с радостью!
Надежда Беспалько