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вторник, 11 февраля 2025 г.

Книга – лучший в мире подарок!

 С 10 по 14 февраля 2025 года Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводят общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля в более чем сорока странах мира. Главная идея акции – напомнить всем о том, что книга была и остается одним из самых мудрых и драгоценных подарков. Симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского традиционно включилась в акцию.

 Вильгельм Лейбниц справедливо утверждал, что «есть хорошие подарки, есть плохие, а есть… Книга!». В числе уже  подаренных в рамках акции книг – произведения  отечественной и зарубежной классики, литература по различным отраслям знаний, остросюжетные романы и «женские» романтические произведения. Библиотека благодарит всех дарителей, людей, искренне любящих чтение и книги, щедро дарящих радость знакомства с новыми книгами своим согражданам.

Акция продолжается, присоединяйтесь к Международному дню книгодарения, приобщайте друзей и родных, отмечайте  книжный праздник с радостью!

Надежда Беспалько

 