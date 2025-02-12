КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ

В Госдуму внесли законопроект о повышении квалификации педагогов.Предлагается:
- установить, что повышение квалификации по направлению работодателя будет проходить только по профилю педагога. Для приобретения новой квалификации нужно будет пройти профессиональную переподготовку;
- осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях.
По мнению авторов инициативы, эти изменения повысят качество не только профессиональной подготовки педагогических кадров, но и образования в целом.