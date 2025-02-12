Оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО в работе

ВНИМАНИЕ!
Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
На время действия специальной военной операции на Украине на территории Республики Крым и г. Симферополя при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»
Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества, силы тысяч волонтеров объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.
Основные направления оказания помощи: приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря, приобретение и доставка продуктов питания, изготовление маскировочных сетей, изготовление окопных свечей.
Телефоны для обращений и переводов помощь СВО.
+7(978) 983 52 37
На время действия специальной военной операции на Украине на территории Республики Крым и г. Симферополя при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»
Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества, силы тысяч волонтеров объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.
Основные направления оказания помощи: приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря, приобретение и доставка продуктов питания, изготовление маскировочных сетей, изготовление окопных свечей.
Телефоны для обращений и переводов помощь СВО.
+7(978) 983 52 37
Оценили 4 человека
4