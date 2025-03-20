Может ли переписка в мессенджерах являться допустимым доказательством по спорам о восстановлении трудовых прав?

Да, переписка в мессенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Viber» и д.р. между работодателем и работником является надлежащим доказательством. К указанному выводу пришли суды кассационной инстанции при проверке законности судебных актов по гражданским делам о восстановлении на работе, установления факта трудовых отношений, взыскании оплаты труда.К примеру, истец в судебном порядке оспаривает законность увольнения по собственному желанию, в том числе с помощью переписки в мессенджере из которой следует, что работодатель вынуждает его написать заявление об увольнении, под угрозой расторжения трудового договора по дискредитирующим основаниям (прогул, неоднократное нарушение служебной дисциплины). Указанное доказательство предоставляется суду в виде скриншота со страницы, изготовленного баз привлечения специалиста, а также без его заверения у нотариуса.
В соответствии с требованиями статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона обязана представить доказательства в обоснование своих доводов.
В данном случае предоставление в суд скриншотов переписки, подтверждающих доводы обоснованности заявленных требований, является правом истца. При этом суды кассационной инстанции признали данное доказательство относимым и допустимым указав, что электронную переписку необязательно заверять у нотариуса. Работник вправе представлять суду любые доказательства, как наиболее слабая сторона в трудовых правоотношениях.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя