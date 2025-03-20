Азбука – первая главная книга!

«Как хорошо уметь читать!», – с этих известных не одному поколению читателей строк Валентина Берестова началась литературно-познавательная программа «Прощание с Азбукой», организованная сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского для первоклашек столичной гимназии №9 (преподаватель – Светлана Прочитанская).Азбука является путеводной звездой, ступенькой к знаниям. «Прощание с Азбукой» – важное событие в жизни детей, к которому гимназисты готовились более полугода, начиная с первого школьного звонка. В этот день первоклассники прощаются со своей первой учебной книгой, которая открыла им дверь в волшебный мир литературы и чтения.
Мероприятие началось с литературно-исторического путешествия «Откуда Азбука взялась», в ходе которого юные симферопольцы узнали, как возникла славянская азбука, кто стоял у ее истоков, почему она носит название кириллица. Гимназистам рассказали о том, что годом рождения славянской азбуки считается 863 год, о том, что азбука получила свое имя от двух первых букв славянского алфавита, что в нашей стране первую азбуку более четырёхсот лет назад напечатал для детей Иван Фёдоров. Дополнением к рассказу стал видео-показ о создателях первой азбуки братьях Кирилле и Мефодии, чьи имена связаны с Крымом,
Торжественно прозвучало поэтическое посвящение-благодарность Азбуке от юных читателей-почитателей, которое сразу создало праздничное настроение.
Продолжением встречи стала конкурсно-игровая программа «Загадочная Азбука». Гимназисты составляли слова, отвечали на вопросы викторин, решали кроссворд. Шуточная «физкультминутка» показала отличные знания ребят о гласных и согласных.
На память первоклассникам были вручены Удостоверения об успешном завершении изучения Азбуки.
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка-признание «Аз и Буки – основа науки!», которая познакомила юных крымчан с произведениями классиков отечественной литературы, современных прозаиков и поэтов, посвященных азбуке, слову и чтению.
Надежда Беспалько