«Я за годы войны побывала во всех городах…»: 110-летие Вероники Тушновой

«О Веронике нужно писать с позиции ее сияющего света любви ко всему. Она из всего делала счастье», – писала советский и российский искусствовед, основатель Дома-музея Марины Цветаевой Надежда Катаева-Лыткина о своей близкой подруге – известной поэтессе и переводчице Веронике Тушновой, 110-летие со дня рождения которой отечественное культурное сообщество отмечает в марте текущего года.В преддверии этой юбилейной даты, Всемирного дня поэзии и Международного дня счастья сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали вечер позитивного общения «Счастье ходит со мной по дороге любой....». Участниками мероприятия стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.
Организаторы мероприятия рассказали гостям о непростой судьбе Вероники Михайловны Тушновой, ее детстве в родном городе Казани, о загадочности даты ее рождения: в официальных документах это – 27 марта 1915 года, а в метрической записи о крещении – 24 марта 1911 года. Интерес гостей вызвал рассказ о поиске студентки медицинского университета себя в поэзии, поступлении в 1941 году в Литературный институт им. М. Горького. «Поэзия – не ряд зарифмованных строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились», – так определяла Вероника Тушнова суть своего поэтического творчества.
Гости узнали о том, что в годы Великой Отечественной войны, заботясь о маленькой дочери и больной матери, Вероника Тушнова работала в военном госпитале, где, как отмечали коллеги, была главной утешительницей раненых.
Я за годы войны побывала во всех городах,
Потому что вот тот из Тбилиси, а тот из Орла…
Кто-то пишет в Москву, у кого-то в Армении дочь.
И чужую тоску я баюкала каждую ночь.
«Поэзия – подруга и помощница, как хорошо, что ты со мной осталась!», – писала Вероника Тушнова о своей верной спутнице в дни счастья и невзгоды. Сквозной темой ее поэзии были счастье и любовь – душевное и родное для многих поколений людей, «рожденных в СССР». Милые дамы с ностальгией вспоминали дни своей юности и молодости, свою увлеченность поэзией Вероники Тушновой, дарящей веру в счастливое будущее: «Любовь на свете есть! Единственная в счастье и печали... Которой даже старость не страшна!»
Искренний отклик у гостей вызвали стихотворения Тушновой из авторского сборника «Сто часов счастья», посвященного последней, «лебединой» любви поэтессы – писателю и поэту Александру Яшину. Призывом к счастью звучали строки «крымского» стихотворения «Резкие гудки автомобиля...»: «вечно путь я длила б, оттого, что минуты приближенья к счастью много лучше счастья самого», и искренней любовью к Отчизне – строки из стихотворения «Вот говорят: Россия...»: «Как спасенье свое держу их, волнения не осилив, добрые твои руки, прекрасные твои руки, матерь моя, Россия!»
Эмоциональный настрой создал просмотр видеороликов с записью песен на стихи Вероники Тушновой «Не отрекаются, любя» в исполнении Т. Булановой, «Сто часов счастья» в исполнении Т. Гвардцители, «И никто не знает» в исполнении В. Толкуновой.
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка-инсталляция «Нет прозаического счастья для поэтической души». Представленная на выставке репродукция акварельного портрета Вероники Тушновой работы К. Кравченко открывает перед нами облик потрясающе красивой женщины, наделенной уникальным поэтическим талантом и неувядающей верой в счастье.
Завершилось мероприятие пророческими строками поэтессы-юбиляра: «Что делать – живу я в сегодняшнем дне и в завтрашнем жить собираюсь!»
Коваленко Вера