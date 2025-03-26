Меры поддержки в сфере занятости детей-сирот

Статьей 34.1 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрены дополнительные гарантии социальной поддержки в сфере занятости для детей-сирот. Впервые ищущим работу и впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке безработным детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, пособие по безработице устанавливается и выплачивается в особом порядке:- в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ на дату регистрации их в качестве безработных;
- по истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, установленный Правительством РФ.
Впервые ищущим работу признаются безработные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, независимо от того, что ранее они были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя