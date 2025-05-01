Поздравление Г.А. Зюганова с Первомаем!

С Первомаем – праздником весны, труда и солидарности!
Дорогие товарищи, друзья и соратники!
Советский Первомай вошёл в историю как символ борьбы трудящихся за права, справедливость и достоинство. Его истоки – в выступлении рабочих Чикаго в 1886 году против бесправия, нищеты и 15-часового рабочего дня. Их мужество вдохновило миллионы, и в 1889 году II Интернационал провозгласил 1 мая Днём солидарности трудящихся всего мира.
Величие Первомая в том, что он разбудил не только необходимость борьбы за справедливость, достойное материальное существование, но также и в том, что он возвысил духовный уровень человека, его творческие порывы, его эстетические притязания.
Неслучайно в роковом 1918 году В.И. Ленин в «Письме к американским рабочим» высказывал надежду на движение рабочих в сторону пролетарской революции, «которая одна в состоянии спасти гибнущую культуру и гибнущее человечество».
В полном единомыслии с ленинскими словами звучат и слова поэта Александра Блока, обращенные к Европе в стихотворении «Скифы»:
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
Как своевременны сегодня эти прозорливые мысли гениального политика и гениального поэта, связанные с советской революционной весной. С ее очищающими мир идеями честного труда, труда как творчества, труда, объединяющего человечество.
Из года в год Красный Первомай сплачивает тех, кто привык честно трудиться, кто следует высоким идеалам равенства и братства. В этот день под красными пролетарскими знаменами вместе идут рабочие и ученые, врачи и учителя, академики и студенты, ветераны и подростки – все те, кто не приемлют несправедливость в настоящем и кому небезразлично будущее. В этих шеренгах и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем уверенную поступь своих друзей и соратников, готовимся к новым боям за интересы трудящихся.
Важно помнить, что в советский период праздник 1 Мая включал военные парады. Первый из них прошёл по инициативе Ленина 1 мая 1918 года в украшенной зелёными ветками и красными лентами Москве.
Сегодня, в год 155-летия В.И. Ленина и 80-летия Великой Победы, мы вновь подтверждаем: идеалы международной солидарности трудящихся, справедливости и народовластия живы!
Наш святой долг – сберечь память о героическом подвиге пролетариата, отстоять правду истории.
Сплочённость народа и железная воля трудящихся – залог победы над натовским фашизмом и бандеровщиной, несокрушимый щит против любой угрозы! Мы верим в то, что справедливость, правда, уважение к человеку труда восторжествуют! КПРФ продолжит решительную борьбу за труд, народовластие и социализм!
С праздником вас, друзья! Братья! Товарищи!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов