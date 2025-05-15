33-летию восстановления Крымской республиканской коммунистической организации посвящается

Крымские коммунисты, в отличие от ряда записных "пророссийских" организаций остаются верными воле крымчан, которые 20 января 1991 года высказались за то, чтобы крымская автономия была субъектом подписания нового союзного договора с Россией.
Крымские коммунисты, в отличие от ряда записных "пророссийских" организаций остаются верными воле крымчан, которые 20 января 1991 года высказались за то, чтобы крымская автономия была субъектом подписания нового союзного договора с Россией. В феврале 2013 года активисты Крымского республиканского комитета партии провели у здания Постоянного представительства президента в Крыму пикет с требованием прекратить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Коммунисты заявили, что «МВФ – это яркий выразитель позиции западного капитала, который вознамерился прибрать к рукам природные богатства и материальные ресурсы Украины, а ее народ превратить в рабов» и призвали партию власти начать процесс вступления Украины в Таможенный союз и осуществить кооперацию с российскими партнерами.
20 февраля 2013 года симферопольские коммунисты провели политическую акцию под стенами Верховного Совета Крыма. В ходе митинга-протеста выступившие выразили протест против предлагаемой украинскими чиновниками пенсионной реформы признали, как неприемлемыми рост тарифов на услуги ЖКХ и предлагаемые нормы нового Трудового кодекса.
28 ноября 2013г. в помещении рескома состоялась пресс-конференция первого секретаря крымской республиканской организации Соломахина О.А. и народного депутата Топалова С.В. в связи с завершением сбора подписей в поддержку проведения всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Всего в масштабах страны было собрано более трех с половиной миллионов подписей, из которых Крым дал двести тысяч, Севастополь– сто тысяч подписей.
В этот же день Крымский реском партии выводит крымчан на митинг под стенами представительства президента в Симферополе, где звучат требования к В.Януковичу провести Всеукраинский референдум о вступлении страны в Таможенный союз.
Неонацистский переворот в Киеве набирал силу, пособники евромайдана, воодушевленные ходом событий, старались расширить географию бандеризации страны по регионам. Не стал исключением и Крым. Местные
Ячейки националистических украинских партий давно уже стремились начать декоммунизацию на полуострове. Действуя ночью, они сносят в поселке Зуя памятник В.И.Ленину, наносят националистические лозунги на стенах домов, ведут подстрекательство к прямой поддержке захвата неонацистами власти в автономии и стране. Главным врагом националисты всех мастей всегда считали коммунистов, которые требовали интеграции Украины с Россией и Белоруссией, прекратить фашизацию страны.
29 января 2014 г., в 5 часов утра, радикалы забросали бутылками с зажигательной смесью здание, затем выбили двери, окна, оставили надписи на стене и пытались проникнуть внутрь офиса Крымского рескома партии, который располагался на ул. Шмидта в Симферополе. Милиция посчитала это хулиганством.
В Симферополе 25 февраля 2014 г. граждане раздают возле парламента автономии листовки, в которых призывают выступить на защиту Крыма, а также требуют, что "крымские чиновники и политики, которые склоняют крымчан к признанию незаконной власти, должны быть отстранены от занимаемых должностей, как соучастники преступного переворота".
Явно под давлением событий в Киеве Симферопольский городской совет назначает на 1 марта опрос горожан о судьбе памятника Ленину в столице Крыма. Аналогично ведут себя чиновники и депутаты от партии власти в других регионах автономии.
Не надеясь на деморализованных госчиновников, крымские коммунисты заступили на охрану памятников В.И.Ленина по всей Республике. Представители Коммунистической партии установили возле памятника В.И.Ленину в Симферополе два автомобиля и палатку, сформировали свое ополчение, организовали круглосуточное дежурство. Коммунисты твердо заявили: «Мы не дадим его попытаться снести или совершить акты вандализма. Мы готовы и физически, и морально и духовно его отстаивать. Мы Ленина не отдадим! Организована вахта, которая будет охранять его круглосуточно. У нас есть люди, которые фиксируют все происходящее и группа, которая будет противостоять каким-либо экстремистам или радикалам».
Именно в феврале 2014 г. вокруг блокпостов, обустроенных коммунистами возле памятников В.И.Ленина в городах и районах, начало формироваться понимание крымчан о наступлении времени реализации решения референдума 20 января 1991 г. о вхождении Крыма в союз с Россией.
Коммунисты-депутаты в парламенте автономии приняли активное участие в подготовке и проведении заседаний, на которых принимались судьбоносные решения: о назначении нового премьер-министра, назначении даты проведения референдума о статусе Крыма, о Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, обращении к Российской Федерации с предложением о вхождении в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Единогласно голосовали депутаты-коммунисты 11 апреля 2014 г. за принятие Конституции Республики Крым.
После вхождения Крыма в состав России республиканские и местные властные структуры заполнились выходцами из русофобских украинских партий, незаконных националистических организаций, обладающих одним достоинством: они, как и единороссы являются апологетами махрового капитализма.
22 апреля 2017 года состоялась отчетно-выборная конференция Крымского республиканского отделения КПРФ. В ходе конференции были
подведены итоги трехлетней работы крымских коммунистов. Отмечалось, что период адаптации был связан с трудностям: решение массы организационно-юридических вопросов, незнание на начальном этапе весьма сложного российского избирательного законодательства, всепоглощающая эйфория крымчан от присоединения полуострова к России.
Несмотря на то, что КПРФ оказала всемерную поддержку присоединению Крыма, СМИ умело приписали все заслуги только российской исполнительной власти и «Единой России». Преодолевая административный ресурс крымские коммунисты сумели заручиться поддержкой избирателей и провести в нынешний состав Госсовета Республики Крым 5 депутатов, а также своих представителей в органы власти различного уровня.
Наряду с этим у крымских коммунистов есть очевидные достижения в других сферах деятельности. Организация отличается весьма высокими показателями приема новых коммунистов (13,87% в 2016 году). Регулярно выходит газета «Коммунист Крыма». Созданы региональные отделение общественных структур, традиционно выступающих союзниками КПРФ, – женского движения «Надежда России», движения «Русский лад», Союза советских офицеров. Действуют комсомольская и пионерская организации. Крымский комсомол выступил в регионе главным организатором патриотической акции «Знамя нашей Победы». Очень масштабно проходит в регионе конкурс «Земля талантов»: в местных отборочных этапах последнего конкурса приняли участие до 1000 человек.
На организационном пленуме, который состоялся после закрытия конференции, первым секретарем Крымского рескома КПРФ избран Богатыренко Сергей Васильевич, 30-летний юбилей воссоздания Крымской республиканской партийной организации коммунисты встречают под Красным Знаменем борьбы за социализм, за возрождение Советского Отечества!
Составители
Аксютин Ю.Е.- член КПРФ
Лысенко В.А. - член бюро Крымского рескома КПРФ
Захаров В.Р. - член КПРФ