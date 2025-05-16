Ягупова Светлана: «Надейся и верь: отвага и дружба откроют дверь!»

«Завтра сбудется все, что снилось! Распахните глаза пошире!», – эти оптимистичные строки из повести-фантазии «Зеленый дельфин» Светланы Ягуповой стали зачином литературно-краеведческого посвящения «Не плачь, если трудно! Надейся и верь!», организованного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского для получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя. Мероприятие, в название которого вошли строки из книги «Сердоликовый ларчик, или приключения Крымуши в стране Фантаврии», проведено ко Дню памяти автора этой фантастической сказки – крымской писательницы-фантаста, поэтессы, журналиста, главного редактора детского журнала «Крымуша» Светланы Владимировны Ягуповой, ушедшей из жизни 26 мая 2015 года.
Организаторы мероприятия рассказали гостям о том, что Светлана Ягупова родилась 23 июля 1942 года в семье журналиста Владимира Тимофеевича и стенографистки Антонины Петровны, которые во время Великой Отечественной войны служили в управлении военно-восстановительных и заградительных войск, воспитывая маленькую дочь в военно-полевых условиях – «ездил ребенок в штабном вагоне», попавшем в 1943 году под вражеский авианалет. Упав с вагонной полки, малышка получила травму, последствия которой сопровождали ее всю оставшуюся жизнь. «Всевышний! Дай мне силы превозмочь и шторм жестокий, и глухую ночь!». После Победы, в 1946 году, Ягуповы поселились в Евпатории, климат которой подходил для лечения дочери. «Я счастлива! Я живу с морем. Море было моим главным лекарем – и тела, и души», – писала Светлана в автобиографической повести «Под сенью крыл твоих. Мозаика мгновений».
Обучаясь на историко-филологическом факультете Симферопольского государственного педагогического института им. М. Фрунзе (сегодня – Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского), Светлана «открыла для себя Грина, Паустовского, Есенина, весь век русской поэзии, влюбилась в поэзию Сельвинского, Заболоцкого...». После появления в 1966 году первого авторского фантастического рассказа «Привет из созвездия Лебедя», Ягуповой были написаны около двух десятков фантастических повестей и роман «Феникс», за который в 1990 году она была награждена Почетным Дипломом Федерации Космонавтики СССР.
С 1980 по 1986 год Светлана Ягупова руководила в Крымском отделении Союза писателей СССР Литературной студией молодых крымских фантастов «Фантавры» при Крымской писательской организации, выступив в 1983 году составителем одного из первых в СССР фантастического сборника молодых авторов «Фантавры». Для юных крымчан Ягуповой написаны сказочные повести «Зеленый дельфин», «Крылатая лошадка», «Сказки Древнего Крыма» и, конечно же, «Сердоликовый ларчик, или приключения Крымуши в стране Фантаврии», в период работы над которой у нее родилась идея создания краеведческого детского журнала, символом которого стал маленький сказочный эльф: «Я – не муха, не зверушка,/ Не домашняя игрушка./ Я живой, а не из плюша,/ И зовут меня – Крымуша!». Гостей заинтересовал рассказ о том, что с 1993 по 2008 год Светлана Ягупова была бессменным главным редактором любимого детского краеведческого журнала «Крымуша». Еще одним «родителем» «Крымуши» был главный художник Александр Иванченко, а одним из самых читаемых авторов «Крымуши» – крымский детский писатель и поэт Владимир Натанович Орлов.
«Жизнь должна быть хорошей фантастикой!», – утверждала Светлана Ягупова. И если Вам вдруг взгрустнулось, возьмите с книжной полки городской или домашней библиотеки книгу или журнал с фантастически добрыми произведениями Светланы Ягуповой, прочтите и улыбнитесь их искренности и оптимизму. Мечтая о том, что «...кто-то из страны далекой мне детство возвратит на миг опять», Светлана Ягупова возвращает в детство каждого своего читателя.
Организаторы мероприятия рассказали гостям о том, что Светлана Ягупова родилась 23 июля 1942 года в семье журналиста Владимира Тимофеевича и стенографистки Антонины Петровны, которые во время Великой Отечественной войны служили в управлении военно-восстановительных и заградительных войск, воспитывая маленькую дочь в военно-полевых условиях – «ездил ребенок в штабном вагоне», попавшем в 1943 году под вражеский авианалет. Упав с вагонной полки, малышка получила травму, последствия которой сопровождали ее всю оставшуюся жизнь. «Всевышний! Дай мне силы превозмочь и шторм жестокий, и глухую ночь!». После Победы, в 1946 году, Ягуповы поселились в Евпатории, климат которой подходил для лечения дочери. «Я счастлива! Я живу с морем. Море было моим главным лекарем – и тела, и души», – писала Светлана в автобиографической повести «Под сенью крыл твоих. Мозаика мгновений».
Обучаясь на историко-филологическом факультете Симферопольского государственного педагогического института им. М. Фрунзе (сегодня – Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского), Светлана «открыла для себя Грина, Паустовского, Есенина, весь век русской поэзии, влюбилась в поэзию Сельвинского, Заболоцкого...». После появления в 1966 году первого авторского фантастического рассказа «Привет из созвездия Лебедя», Ягуповой были написаны около двух десятков фантастических повестей и роман «Феникс», за который в 1990 году она была награждена Почетным Дипломом Федерации Космонавтики СССР.
С 1980 по 1986 год Светлана Ягупова руководила в Крымском отделении Союза писателей СССР Литературной студией молодых крымских фантастов «Фантавры» при Крымской писательской организации, выступив в 1983 году составителем одного из первых в СССР фантастического сборника молодых авторов «Фантавры». Для юных крымчан Ягуповой написаны сказочные повести «Зеленый дельфин», «Крылатая лошадка», «Сказки Древнего Крыма» и, конечно же, «Сердоликовый ларчик, или приключения Крымуши в стране Фантаврии», в период работы над которой у нее родилась идея создания краеведческого детского журнала, символом которого стал маленький сказочный эльф: «Я – не муха, не зверушка,/ Не домашняя игрушка./ Я живой, а не из плюша,/ И зовут меня – Крымуша!». Гостей заинтересовал рассказ о том, что с 1993 по 2008 год Светлана Ягупова была бессменным главным редактором любимого детского краеведческого журнала «Крымуша». Еще одним «родителем» «Крымуши» был главный художник Александр Иванченко, а одним из самых читаемых авторов «Крымуши» – крымский детский писатель и поэт Владимир Натанович Орлов.
«Жизнь должна быть хорошей фантастикой!», – утверждала Светлана Ягупова. И если Вам вдруг взгрустнулось, возьмите с книжной полки городской или домашней библиотеки книгу или журнал с фантастически добрыми произведениями Светланы Ягуповой, прочтите и улыбнитесь их искренности и оптимизму. Мечтая о том, что «...кто-то из страны далекой мне детство возвратит на миг опять», Светлана Ягупова возвращает в детство каждого своего читателя.
Коваленко Вера