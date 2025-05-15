Оформление инвалидности в отсутствие возможности явиться в медучреждение

В случае, если гражданин не имеет возможности прибыть в медицинское учреждение для проведения медицинского осмотра и получения направления на медико-социальную экспертизу, ему необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать на дом врача-терапевта, который исходя из состояния пациента организует посещение другими необходимыми врачами на дому для обследования.Аналогично по рекомендации врачей или по желанию гражданина на дому может быть проведена и медико-социальная экспертиза по установлению инвалидности.
При этом, экспертами при необходимости могут быть организованы дополнительные исследования с участием пациента непосредственно на базе бюро медэкспертизы.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя