С Днём советской печати!

5 мая — День советской печати — день выпуска первого номера газеты «Правда» в 1912 году.
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года газета «Правда» становится уже официально главным печатным органом РСДРП(б) и страны. В 1922 году на XI съезде Коммунистической партии отметили, что газете исполняется 10 лет. Владимир Ильич Ленин, как человек сам подписывавший в печать первый номер газеты, выпуск которой был приурочен к дню рождения Карла Маркса – 5 мая, написал юбилейную статью и провел День партийно-советской печати. С этого момента ежегодно в СССР стали праздновать День печати.
Поздравляем всех журналистов, редакторов, корреспондентов, печатников и ветеранов советской прессы, всех, кто продолжает хранить традиции честной, принципиальной, патриотичной журналистики! Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, новых побед, благодарных читателей и твердости духа!