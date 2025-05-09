Поздравление Г.А. Зюганова с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые товарищи!
Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
За свою тысячелетнюю историю народам России не раз доводилось с оружием в руках защищать свободу и независимость Родины. Но никогда наша земля не подвергалась такой опасности, как в годы гитлеровского нашествия. Фашистские орды шли убивать, разрушать и порабощать. Советские люди сражались за каждую пядь родной земли. Московская битва похоронила надежды гитлеровцев победить в «молниеносной войне». Окончательно хребет фашистскому зверю был сломан в битве на Орловско-Курской дуге.
СССР, сплочённый коммунистической партией, выстоял и победил. Бессмертными образцами героизма навеки останутся: Москва и Ленинград, Сталинград и Севастополь, Киев и Минск, Брестская крепость, Смоленск и Одесса.
Преклоняясь перед гением Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, перед его полководцами и командирами, мы говорим вслед за маршалом Жуковым: главный герой Великой Победы – простой советский солдат. Солдат-труженик. Солдат-мученик. Солдат-страстотерпец.
Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, Виктор Талалихин и Муса Джалиль, сержант Павлов и Лёня Голиков, Ульяна Громова и Олег Кошевой, Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария – «вот они нашей победы орлы, соколы Родины нашей». Их тысячи и миллионы – известных и безвестных солдатских имен и судеб. Они в сердце нашей Победы, они навечно в нашей памяти!
Отмечая 80-летие Великой Победы над фашизмом, мы должны помнить об истоках нацизма. Империализм, породивший коричневую чуму, не ушел в прошлое. Не случайно сегодня наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вычеркивают нас из списка стран-победителей. Но, как справедливо поется в песне: «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот цветущий и поющий яркий май»!
Бесплодные потуги Запада исказить историю разбиваются о правду нашей Победы. Народы мира не забыли, кто в 1945 году освободил их от нацистского порабощения и уничтожения!
Эта историческая память объединила на Московском антифашистском форуме, проведенном нашей партией, представителей 91 страны. И это лучшее доказательство того, что правда о Великой Победе жива в сердцах миллионов!
Как и все русские победы, Великая Победа 1945 года дана нам в помощь – это она сегодня вдохновляет наших воинов на фронтах специальной военной операции.
Мы не допустим неофашистского реванша. Мы защитим нашу Великую Победу, её бессмертный подвиг и значение, её глубинный смысл. Мужество наших пращуров, отцов и дедов зовёт каждого быть достойными их героических свершений.
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Днем Победы! Пусть сияет в веках подвиг советского народа!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов