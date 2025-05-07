Ветеранов симферопольского завода «Продмаш» поздравили с праздником

В торжественном мероприятии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие руководство и актив Симферопольского ГО КПРФ.«Ежегодно 7 мая мы по традиции чтим память работников завода, которые от станков ушли на фронт, защищать Родину. Их было около 60 человек и каждый из них выполнил свой долг перед Родиной и страной. Многие не вернулись, но были и те, кто встретил самый радостный день – День Победы! – отметил Василий Саенко. – В канун праздника 80-летия Великой Победы памятными наградами награждаются ветераны завода «Продмаш», которые активно участвуют в общественной и партийной жизни городского отделения КПРФ: Геннадий Чернов, Валерий Кучеренко, Сергей Шевченко, Владимир Пинтак и другие».
Медали ЦК КПРФ «80 лет Победы» ветеранам завода «Продмаш» вручил первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко.
Также для ветеранов прошел небольшой праздничный концерт. Ветеранов поздравили с наступающим великим праздником – 80-летием