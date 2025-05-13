Конкурс «Земля талантов» стартовал в Крыму!

12 мая во Дворце культуры «Бриз» п. Приморский городского округа Феодосия состоялся первый из муниципальных отборочных этапов Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» в Республике Крым.
В своем вступительном слове региональный куратор конкурса Александр Чернышев поздравил его участников с 80-летием Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также с тем, что юным жителям города воинской славы Феодосия выпала честь открыть конкурс в Крыму.
«Доброй традицией стало, что когда в Феодосии проходит свой муниципальный отбор, то всегда из числа юных талантов этого города находятся те, которые затем представляют нашу республику на финальных мероприятиях в Москве. Искренне надеемся, что так произойдет и в этом году. В добрый путь! » – пожелал ребятам Александр Чернышов.
Юные феодосийцы и таланты Кировского района представили свои работы, которые в полном объеме соответствовали теме сезона этого года в трех традиционных номинациях: вокал, хореография и художественное чтение, которые оценивало жюри.
В состав жюри вошли: председатель жюри – Заслуженный артист Республики Крым, артист Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, региональный куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» в Республике Крым – Александр Иванович Чернышев; режиссер молодежных театров, педагог, руководитель театральной студии «Талант», региональный куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» в Республике Крым Сергей Сергеевич Хуторной; артист балета, балетмейстер, руководитель школы грузинского танца «Грузинская душа – Картули Сули» Сулико Тариелович Цивилашвили; лауреат республиканских и всероссийских песенных конкурсов, преподаватель вокала, заведующая Чернопольским сельским клубом Централизованной клубной системы Белогорского района Лилия Владимировна Шуляр.
По итогам конкурса, лауреатами стали:
- в номинации «Вокал» третье место разделили Марченко Екатерина и Кислюк Дмитрий; второе место завоевала Санькова Юлия; первое место заняли Купцова Милана и Астраханцева Екатерина;
- в номинации «Художественное чтение» вторые места заняли Поволяева София, Гаврих Оскар и Полат Доминик; первое место заняли Астраханцева Екатерина и Серова Надежда;
- в номинации «Хореография» третье место заняло Трио Расторгуева Дарья, Палиенко Анастасия, Демина Анастасия; второе место - ансамбль «Веселый перепляс» и первое место занял ансамбль «Фантазии моря».
В завершении мероприятия Александр Чернышев выразил благодарность заместителю главы Администрации городского округа Феодосия Некрасовой Юлии Сергеевне, заместителю председателя общественной палаты Феодосии Пузанову Алексею Александровичу за содействие в организации и проведении конкурса в Феодосии, а также директору ДК «Бриз» Крюковой Ирине Евгеньевне за гостеприимство, и вручил ей памятную медаль ЦК КПРФ «80 лет освобождения Крыма и Севастополя».
Теперь ребят, занявших первые места в своих номинациях, ждем на республиканском этапе конкурса "Земля талантов", который состоится 12 июня в городе-герое Керчь.
Кстати, очередной муниципальный этап конкурса также состоится в Керчи уже 17 мая, спешите подать заявки!