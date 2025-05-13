Кинокумир советского театра и кино – Леонид Харитонов

«Да, я люблю советское кино, надежду, веру и любовь дарящее! Не стало прошлым для меня оно – с эмоцией и с нервом. Настоящее!», – эти эмоционально-восторженные строки стихотворения В. Барановской стали зачином кино-посвящения «Кинокумир советского экрана – Леонид Харитонов», организованного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского для получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.Организаторы мероприятия рассказали гостям о том, что одному из самых популярных актеров советского театра и кино, Заслуженному артисту РСФСР Леониду Владимировичу Харитонову 19 мая 2025 года могло бы исполниться 95 лет. Гости вспоминали страницы жизни и творчества уроженца Ленинграда, ставшего кумиром целой эпохи «рожденных в СССР» кинозрителей, узнали о том, что, будучи студентом Школы-студии при МХАТ, Леонид Харитонов сыграл в 1954 году главную роль в советском героико-приключенческом фильме Владимира Басова «Школа мужества», который создавался по мотивам повести Аркадия Гайдара «Школа». Вторая культовая роль Харитонова, закрепившая его популярность – Иван Романович Бровкин, призывник в фильме «Солдат Иван Бровкин» (1955 г.) и целинник-бригадир из фильма «Иван Бровкин на целине» (1958 г.).
Фильм весь зная наизусть, вновь сижу я у экрана.
И закадровая грусть, как ни странно, лечит раны... (О. Колесник)
В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века Леонид Харитонов играл яркие, запоминающиеся роли: пионервожатый в фильмах «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) и «Отряд Трубачёва сражается» (1957), незадачливый абитуриент из картины «В добрый час» (1956), сержант милиции в ленте «Улица полна неожиданностей» (1957), экскаваторщик Леша в фильме «Длинный день» (1961) и др. После ураганной популярности 50-х годов Харитонов преподавал в Школе-студии МХАТ, иногда появлялся в эпизодах: фильмов-сказок «Огонь, вода и… медные трубы» (1968) и «Там, на неведомых дорожках» (1982), в фильмах «Суета сует» (1978), «Чародеи» и «Россия молодая» (1982), «Карантин» и «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983), др.
Эмоционально-позитивный настрой аудитории создал просмотр видеороликов с песнями из фильмов «Солдат Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на целине» в исполнении Леонида Харитонова, а также эпизода советского фильма режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 1979 года, когда две подруги – их играют Ирина Муравьева и Вера Алентова, возле Дома киноактера в Москве становятся свидетельницами того, как к подъезду здания подъезжают звезды кинематографа тех лет.
Гости с грустью вспоминали, что последними ролями Леонида Харитонова стали роль Багратиона в одноименном фильме 1985 года, эпизодические роли в замечательных советских фильмах «Хорошо сидим» (1986) и «Посторонним вход разрешен» (1987).
Не стало Леонида Владимировича Харитонова 20 июня 1987 года. Ему было всего 57 лет. Надгробие на его последнем пристанище на Ваганьковском кладбище представляет собой камень с разломом в виде МХАТовской чайки, символизирующей раскол театра. Имя Харитонова Леонида Владимировича навсегда осталось в людской памяти и в летописи любимых многими поколениями советских фильмов.
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Любимый актер советского кино».
Почему я люблю эти старые фильмы
И артистов, что всем нам знакомы до слёз,
Там, где главный герой, справедливый и сильный,
В наших душах навечно корнями пророс?
(Крымский поэт-бард Константин Фролов-Крымский, «Старые фильмы»)
Коваленко Вера