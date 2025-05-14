Новый механизм обращения с медицинскими отходами

Положениями Федерального закона от 08.08.2024 № 306-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» внесены изменения, закрепляющие такие понятия, как: «обращение с медицинскими отходами», «накопление медицинских отходов», «обеззараживание медицинских отходов» и «обезвреживание медицинских отходов».Предусмотрено, что медицинские отходы класса «А» подлежат передаче региональным операторам по обращению с ТКО, медицинские отходы классов «Б», «В» и «Г» (за исключением некоторых) – спецоператорам, отдельные виды медицинских отходов класса «Г», перечень которых определит Правительство Российской Федерации, – федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности, а медицинские отходы класса «Д» – национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
Поправками предусматриваются особенности обеззараживания, транспортировки, обезвреживания, а также учета медицинских отходов. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя