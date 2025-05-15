Огонь в «буржуйке» означал жизнь

19 мая отмечается День русской печи. В преддверии этого удивительно народного и доброго праздника в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского организована выставка-посвящение «Символ тепла и жизни».Русская печь – уникальное явление восточнославянской культуры, один из самых ярких символов русского духа, ставших, наравне с другими традициями, достойным персонажем русских былин и сказок, пословиц и поговорок, вошедший в известнейшие произведения отечественной литературы. Первые печки на Руси появились в IX-X вв. нашей эры, а прообраз современной печи, как утверждают археологи, появился около четырех тысяч лет назад, когда человек догадался «запереть» огонь под глиняный свод.
Наши прадеды просто не представляли себе жизни без печи, которую без преувеличения называли душой дома. Печь обогревала жилое помещение, в ней готовили еду, сушили ягоды, грибы, травы. Спасала печка-матушка не только от голода, но и от любой болезни и старого, и малого – в печи «допекали» новорожденных младенцев, прогревали больные суставы и спину. Всем известна былина про Илью Муромца, 33 года пролежавшего на печи. Подняли его на ноги калики перехожие, но сил-то он от печки своей набрался! «Русская печь» – так назвал свою повесть о подростках военной поры, первой юношеской любви и формировании характера в дни военного лихолетья Владимир Ситников.
Отмечая этот удивительный праздник, вспоминая добрым словом белую русскую печь – домашнюю труженицу, согревавшую наш народ волшебным животворящим теплом многие столетия, невозможно не вспомнить о печке-«буржуйке», о которой Валерий Шумилин с благодарностью писал: «Мороз в декабре стал свирепствовать жутко. / Но здорово нас выручала «буржуйка».
В годы Великой Отечественной войны буржуйка выручала людей на фронте, в тылу, в дороге. Заводских печек не хватало, и большинство из них было создано руками бойцов из железных бочек, молочных бидонов, листов металла, а трубами часто служили консервные банки, соединенные проволокой. В страшные блокадные зимы печки-буржуйки были спасением для ленинградцев, и к началу февраля 1942 года в Ленинграде насчитывалось 135 тысяч таких печек.
Если в счастливое мирное время печь называли душой родного дома, то в годы самой страшной войны 20 века на фронте печку-буржуйку называли сердцем землянки или теплушки. Возле нее собирались бойцы и с грустью, теплом вспоминали мирное время, родных и близких людей. Наверное, нет ни одного нашего соотечественника, который бы не знал слов песни «В землянке», написанной на слова Алексея Суркова: «Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза, / И поет мне в землянке гармонь / Про улыбку твою и глаза…».
Надежда Беспалько