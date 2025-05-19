С ДНЕМ ПИОНЕРИИ!

Более ста лет назад, в 1922 году, на съезде комсомола было принято решение о формировании первых пионерских организаций, а саму дату – 19 мая – объявили Днем пионерии.В течение почти 70 лет во Всесоюзную пионерскую организацию имени Ленина вступали школьники от 9 до 14 лет. Каждый участник движения на традиционной торжественной линейке давал пионерскую клятву: «Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».
Затем пионервожатый говорил: «Будь готов!». Пионер отвечал: «Всегда готов!»
Затем старший товарищ повязывал ему на шею галстук ярко-красного цвета и прикреплял на грудь значок пионера.
Ребята участвовали в субботниках, сборах макулатуры, металлолома, играх, спортивных соревнованиях, как например, «Зарница», которая проводится во многих школах и по сей день, патрулировали территории лесных хозяйств и водоемов, ухаживали за животными, пополняли библиотеки и многое другое.
В годы Великой Отечественной войны пионеры помогали армии на фронте и в тылу. Дети и подростки, в мирное время носившие красные галстуки, спасали и укрывали раненых солдат, брали на себя роль разведчиков. И многие пионеры за свои подвиги награждены орденами и медалями.
Со временем пионерское движение обзавелось собственной красочной атрибутикой, знаменами и традициями. В 1982-м в честь 60-летия организации в центре столицы пионеров с трибун мавзолея приветствовали члены политбюро, секретари ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, ветераны партии, комсомола и пионерского движения.
Среди основных дат можно назвать самый главный и масштабный праздник для пионеров – день рождения Дня пионерии, 19 мая. В разных школах и городах его отмечали по-разному. Чаще всего устраивали пионерский парад. Крупнейшие мероприятия проходили на Красной площади в Москве. Первый марш состоялся в 1924 году, когда у пионеров еще не было единой формы.
19 мая проводили концерты, где награждали отличившихся участников движения. Вечером устраивали менее официальное мероприятие с традиционным пионерским костром. В 1970–80-е в День пионерии в некоторых школах стали популярны Ленинские уроки. Обычно их приурочивали к конкретному событию, школьникам рассказывали о жизни В. И. Ленина, его произведениях, истории революции и многом другом. В этот день также могли подвести итоги соревнований между звеньями, отрядами и дружинами.
Сейчас пионерская организация продолжает существовать и работать под крылом КПРФ и ЛКСМ РФ.
Поздравляем всех пионеров бывших и нынешних в с праздником!