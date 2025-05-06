Проект "Факел Победы из Якутии" встретили крымские коммунисты!

Первый секретарь Комитета Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко вместе с добровольцами из Якутии, которые в честь 80-летия Победы взяли на себя большую миссию – пронести Факел Победы через всю страну, напоминая всем нам о важности взращивания патриотизма и о том, что помнить о подвиге наших предков необходимо всегда пронесли Факел Победы и возложили цветы к Вечному Огню в столице Крыма – городе Симферополе.
Команда якутян, состоящая из десяти человек, бежит по маршруту: Саратов – Волгоград – Элиста – Ставрополь – Краснодар – Керчь – Симферополь – Севастополь.
Общая протяженность маршрута составит 1700 км.
Сергей Васильевич поблагодарил товарищей за их смелость, самоотверженность и верность долгу.
Это уже 15-й пробег команды «Факел Победы», каждый из которых якутяне посвящают памяти воинов народов России и Якутии, павших на
полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Участники проекта в течение маршрута посещают исторические места битв и сражений Великой Отечественной войны в память о войнах якутянах,
павших на войне и пропавших без вести.
Пресс-служба КРО КПРФ