Победу нашу, в любых испытаниях, у нас никому не отнять!

«Мы, что живыми вернулись с войны, / Свидетели грозных походов, Тебе, как присяге, навеки верны – / Салют сорок пятого года!», – эти гордые строки стихотворения крымского поэта Анатолия Милявского стали лейтмотивом часа гордости и славы «Весеннее бессмертие страны мы сохраним для будущих столетий!», организованного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского» для учащихся столичной гимназии №9 (преподаватель – Ирина Томилова). Мероприятие состоялось в рамках Года Защитника Отечества и реализации патриотического проекта «В книжной памяти – героика Победы».
В ходе мероприятия, начавшегося с видеоклипа на песню
«Поклонимся великим тем годам» (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова), юным россиянам
рассказали о том, что 9 мая – особый день в истории и жизни нашего государства,
день всенародного торжества. С памятного, победного весеннего дня 1945 года
прошло 80 лет, но Великая Победа – символ воинской славы и доблести, народного
единства, навечно вписана в героическую летопись нашей страны. Вниманию
гимназистов была представлена видео-хроника «Парад Победы 1945 года».
Юным симферопольцам рассказали о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю их дедов и прадедов, тех, кто на поле боя завоевывал Победу,
кто не щадил себя на безымянных высотах и в партизанских отрядах, в поле и у
станка в тылу. Победа досталась такой непомерной ценой, что даже Победители,
вернувшись с фронта, неохотно рассказывали, что пришлось пережить,
выполняя приказ «Стоять до последнего!». Разоренные города и села, выжженные
нивы, оборванные жизни и мечты миллионов людей. Но вместе с тем – годы мужества
и беззаветной любви к Родине. «Мы знаем – нам горькие выпали дни, / грозят
небывалые беды, / но Родина с нами, и мы не одни, / и нашею будет победа!», – эти
строки Ольги Берггольц, написанные в тяжелом 1941 году, отражают безмерную веру
нашего народа в победу над фашистскими захватчиками.
Юное поколение должно быть достойными великого звания
наследников Победы, с честью нести это звание, равняясь на ратные подвиги своих
прадедов – победителей в самой страшной войне 20 века, и Героев нашего времени,
доблестных защитников Отечества на полях сражений Специальной военной операции. Летом 1941 года прозвучали слова,
обращенные к советскому народу: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа
будет за нами!». Эти слова стали всенародным лозунгом Великой Отечественной
войны и остаются актуальными поныне.
Свою гордость за мужество и героизм своих прадедов
юные симферопольцы постарались изложить на бумаге карандашами и красками. Знания
героической истории родного края юные крымчане показали, отвечая на вопросы
викторины «Память в граните и бронзе, в названиях улиц родных», отмечая места
воинской и боевой славы на карте полуострова. Информационным
сопровождением мероприятия стала выставка-ода великой дате «Спасибо прадеду за
Победу». Завершилось
мероприятие песней «Встанем» на слова и музыку Ярослава Дронова и минутой
молчания.
Надежда Беспалько