Поздравляем наших ветеранов

В День Победы мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, но времени рассказать о каждой судьбе не всегда хватает. У каждого из них своя уникальная история, и мы обязательно поделимся ими подробнее.
Сегодня хочу рассказать удивительную историю Екатерины Ивановны Семениченко (Бодуновой), которая часть своего детства провела в партизанском отряде.
По некоторым данным, Екатерина Ивановна родилась в 1934 году в деревне Малаховка Смоленской области, однако точная дата рождения ей неизвестна — мама была неграмотной, а многие документы и архивы были утеряны во время войны. В семье росли четверо детей.
В марте 1942 года фашисты казнили её отца — лесника, подозревая в связях с партизанами. Дом семьи был конфискован и сожжён. Мать с детьми и родственниками ушла в лес, где они жили до холодов, а затем вернулись и обустроили землянку в родной деревне.
В это время активно формировались партизанские отряды, которые поддерживали связь с местным населением, предупреждая о передвижениях врага и карательных операциях. В ноябре 1942 года жители Малаховки получили предупреждение о приближении немцев. Молодёжь отправилась прятаться в лесной шалаш, но фашисты быстро вышли на их след, началась стрельба, и люди разбежались. В этой суматохе Екатерина Ивановна потерялась и случайно оказалась у партизан.
В возрасте 8–10 лет она стала связной партизанского отряда, действовавшего в лесах Брянщины и Белоруссии. Девочка передавала важные сообщения, пряча записки в косичках, ходила ночью в деревни и доставляла сведения старостам.
В феврале 1943 года во время перестрелки с фашистами Екатерина Ивановна была тяжело ранена. Рана долго не заживала из-за постоянных бомбёжек и тяжелых условий жизни. Лишь в конце мая её удалось эвакуировать в тыл на самолёте. В августе 1943 года она попала в детский дом «Ясная поляна» под Тулой, где прожила до конца войны и научилась читать и писать.
За две недели до Победы Екатерина Ивановна написала письмо в родное село и узнала, что её мама с братьями и сестрой пережили концлагерь и вернулись домой — семья, считавшая её погибшей, вновь воссоединилась.
В начале 1950-х Екатерина Ивановна переехала в Крым. Работала санитаркой в больнице, на молокозаводе, на трикотажной фабрике. Позже жила в Евпатории, где была кондуктором трамвая и училась в вечерней школе. Затем перешла работать в Центральную курортную поликлинику, где освоила профессию методиста ЛФК и массажиста. В этой сфере проработала 36 лет в детском санатории Министерства обороны. Вышла на пенсию в 72 года.
За свои заслуги Екатерина Ивановна награждена Орденом Отечественной войны, медалями и боевыми наградами. Статус ветерана Великой Отечественной войны она получила только спустя четверть века после окончания войны.
Эта история — пример мужества, стойкости и преданности Родине. Помним и гордимся!
Желаем Екатерине Ивановне крепкого здоровья!
Большое счастье, что у нас есть возможность лично сказать слова благодарности нашим ветеранам!
Первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина