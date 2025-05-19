Г.А. Зюганов поздравляет с Днем пионерии

С Днём пионерии! Вперёд, к новым свершениям!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём пионерии — праздником, который объединяет поколения и хранит дух дружбы, патриотизма и верности идеалам добра и справедливости!
История пионерского движения — это гордость нашей страны. Рождённое в 1922 году, в год создания СССР, оно стало настоящей школой жизни для миллионов мальчишек и девчонок. От Балтики до Тихого океана пионерия учила ребят любить Родину, уважать старших, трудиться и помогать ближнему. Пионерские лагеря, кружки, спортивные секции и тимуровское движение воспитывали характер, учили дружбе и взаимовыручке.
«Пионер — всем ребятам пример!» — этот девиз вдохновлял юных патриотов на большие дела. В годы суровых испытаний пионеры, не щадя себя, вставали на защиту Отечества. Имена героев — Вали Котика, Зины Портновой, Лёни Голикова, Марата Казея и многих других — навсегда вписаны в летопись нашей Победы. Алые галстуки пионеров стали символом мужества и частицей знамени, под которым советский народ разгромил фашизм.
Воспитанники пионерии покоряли космос, поднимали целину, строили города и заводы, двигали вперёд науку и культуру. Их подвиги — доказательство: пионерская закалка и вера в справедливость творят историю!
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации активно поддерживает возрождение пионерского движения. Мы добиваемся, чтобы государство не на словах, а на деле помогало молодёжным организациям, ведь будущее страны — в руках подрастающего поколения.
КПРФ ратует и борется за сохранение исторической памяти. Героическая борьба народных масс Донбасса с первых дней получила нашу уверенную поддержку. Мы собрали и отправили 137 конвоев гуманитарной помощи. Мы реализуем программу «Дети России – детям Донбасса». Мужество коммунистов и комсомольцев в рядах бойцов СВО – всё это уже написанные партией страницы современной борьбы с неофашизмом.
В год 80-летия Великой Победы в столице нашей Родины по инициативе Компартии состоялся II Международный антифашистский форум, объединивший представителей народно-патриотических и рабочих движений со всего мира.
Наше молодое поколение – комсомольцы и пионеры – активно включились в празднование юбилея Победы. В рамках акции «Сад Победы» они высадили деревья в память о героях войны, а масштабный автопробег с красными знамёнами пронёс символы народной славы через всю страну. Кульминацией стал подъём Знамени Победы на вершину Эльбруса – дань мужеству советских воинов, сражавшихся в горах Кавказа.
В Хакасии юные патриоты приняли активное участие в возведении мемориала «Стена Памяти», торжественно открытого 9 мая. Этот памятник – живое воплощение связи поколений, гарантия того, что подвиг наших предков никогда не будет забыт.
Отрадно, что каждым годом ряды пионерии растут. 19 мая на главных площадях страны вновь прозвучат гордые слова: «Будь готов!» — «Всегда готов!». Это значит — дух пионерии жив!
Мои юные друзья! Любите свою Отчизну, помните её героев! Стремитесь быть первыми в учёбе, труде и добрых делах. Пусть ваш путь будет светлым и победным, а сердца — горячими!
С праздником вас! Вперёд, к новым свершениям, во имя нашей любимой Родины!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ