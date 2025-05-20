Дружина в Багерово пополнилась новыми пионерами

19 мая, в День рождения Пионерской организации, в пгт Багерово Ленинского района Республики Крым прошел торжественный прием в пионеры и военно-спортивная игра "Зарница", проведенная по инициативе комсомольско-пионерского состава, приуроченные к 80-летию Великой Победы.
По словам бессменного руководителя пионеров и комсомольцев Багерово, учителя местной школы Анастасии Артаминой, это событие символизирует преемственность поколений и уважение к героическому прошлому страны.
"Прием в пионеры — волнующий момент, означающий принятие обязательств: быть честным, хорошо учиться и беречь природу", – рассказали ребята о том, что они думают о событии.
Юным пионерам с гордостью повязали красные галстуки после чего началась военно-спортивная игра "Зарница".
"Игра "Зарница" предоставляет возможность проявить навыки, смекалку и командный дух. Участники соревновались в ориентировании, оказании первой помощи и преодолении препятствий, что помогает почувствовать себя частью большой истории и традиций армии, – отметила Анастасия Артамина. – Сочетание приема в пионеры и "Зарницы" способствует патриотическому воспитанию подростков и формированию чувства гордости за страну".
На мероприятии присутствовали: председатель совета ветеранов полковник в отставке Алексей Скотников и директор ДК Багерово Юрий Травков.
По материалам группы Комсомольский пионер