Поздравляем ветерана Конкина М. М.

В День Победы мы поздравляли ветерана Великой Отечественной войны Конкина Михаила Михайловича.В декабре 1942 года 17-летний Михаил Михайлович из Мордовии был призван рядовым пехоты на Дальневосточный фронт. Он с честью и мужеством служил своему отечеству в суровые годы войны. Демобилизовался в 1950 году и с тех пор проживает в Евпатории.
Михаил Михайлович награжден множеством боевых орденов и медалей. Особую ценность для него имеют медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Северной Кореи» и благодарственное письмо, подписанное лично И. В. Сталиным.
Желаем Михаилу Михайловичу крепкого здоровья и долгих лет жизни! Для нас большая честь иметь возможность лично выразить слова благодарности нашим ветеранам!
Первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина