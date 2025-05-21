Поздравляем ветерана Шошину В. Е.

В честь 80-летия Победы мы сердечно поздравляем нашего дорогого ветерана — Варвару Ефремовну Шошину (в девичестве Рыкову)!Варвара Ефремовна родилась в марте 1929 года на станции Поныри Курской области в семье рабочих, была младшей из трех дочерей. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 12 лет. С первых дней боевых действий Варвара вместе с сестрами активно помогала фронту: работала в госпитале, сматывала выстиранные бинты для перевязок, помогала раненым писать письма и подавала им воду. В перерывах между бомбежками девочки собирали на поле боя пустые ящики для патронов, сообщали санитарам о раненых и участвовали в их эвакуации.
В ноябре 1941 года Курск оказался под немецкой оккупацией. 15 месяцев тяжелых испытаний — военное положение, расстрелы мирных жителей, голод — выпали на долю Варвары Ефремовны. В это страшное время дети часто прятались в подвалах, ожидая возвращения родителей с провизией. Варваре приходилось заботиться о младших детях: в одной комнате могло находиться до 30 ребятишек от 2 до 13 лет.
После освобождения Понырей в 1943 году сестры снова вернулись к помощи в госпитале. Однажды, собирая на поле ящики, ребята попали под обстрел — Варвару контузило, и она оказалась в госпитале уже как пациентка.
Спустя год после войны Варвару Ефремовну сватал молодой офицер Павел Шошин. Почти десять лет семья жила в Порт-Артуре, где служил Павел. Здесь у них родились двое детей — сын и дочь. В 1956 году Павла перевели на службу в Евпаторию, где он сначала служил в воинской части, а после выхода в отставку возглавлял отдел кадров ремонтного завода. Варвара Ефремовна проработала в торговле в Евпатории 27 лет и вышла на заслуженный отдых.
За свою стойкость и мужество она была награждена орденом «За мужество» и множеством юбилейных медалей.
Поздравляем Варвару Ефремовну с этим знаменательным юбилеем и выражаем глубокую благодарность за ее героизм и вклад в Победу!
Первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина