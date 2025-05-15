Сроки оказания медицинской помощи человеку с онкологическим диагнозом

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2023 № 2353 утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.Согласно данному акту, срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с момента обращения пациента в медицинскую организацию составляет не более 2 часов. Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами педиатрами участковыми с момента обращения в медицинскую организацию составляет не более 24 часов.
Приём узкими специалистами (окулистом, оториноларингологом, хирургом, неврологом и др.) должен быть организован не позднее 14 дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме составляет не более 20 минут.
Важно отметить, что при подозрении у пациента онкологического заболевания или его наличия сроки оказания медицинской помощи:
- в случае подозрения на онкологическое заболевание консультации узких специалистов для пациентов должны быть организованы не позднее 3 рабочих дней. Кроме того, не позднее 3 рабочих дней с момента постановки диагноза врач-онколог устанавливает диспансерное наблюдение за пациентом.
- в случае подозрения на онкологическое заболевание сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований сокращаются до 7 рабочих дней со дня назначения исследований.
- не более 7 дней со дня установления диагноза (состояния) отводится для оказания плановой специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи для пациентов с онкологическим профилем.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя