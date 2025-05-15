Вышел очередной номер газеты "Коммунист Крыма"

Дорогие друзья, этот номер посвящен знаменательной дате, которую отмечает вся страна, - 80-летию Великой Победы! Члены Компартии РФ всегда бережно хранили память о подвигах наших предков, защитивших мир от коричневой чумы, а в эти дни особенно важно напоминать о той цене, которую заплатила наша страна в Великой Отечественной войне и о той роли, которую она сыграла в победе над фашизмом.
Об этом и многом другом коммунисты и сторонники партии вели речь на межрегиональном антифашистском форуме, состоявшемся накануне Дня Победы в Геническе. Более подробно о его работе рассказал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
Также в этом номере мы рассказываем о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. О том, какой ценой освобождали город-герой Севастополь. О том, что стараниями поисковых отрядов идентифицированы останки пятерых воинов из более сотни, найденных и перезахороненных под Севастополем накануне Дня Победы.
В этом номере мы затронули и ряд других тем, касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова. Читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету «Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий!
Также в этом номере мы рассказываем о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. О том, какой ценой освобождали город-герой Севастополь. О том, что стараниями поисковых отрядов идентифицированы останки пятерых воинов из более сотни, найденных и перезахороненных под Севастополем накануне Дня Победы.
В этом номере мы затронули и ряд других тем, касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова. Читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету «Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий!
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.
Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»