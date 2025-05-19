На Красной площади школьников приняли в пионеры

В воскресенье, 18 мая, на Красной площади состоялась торжественная линейка, посвященная 103-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, а также прием школьников в ряды пионеров. В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Торжественная линейка была посвящена 103-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
В мероприятии приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы от фракции КПРФ, депутаты Мосгордумы, члены и сторонники партии.
Пионерские ряды пополнили школьники из разных регионов России.
Г. А. Зюганов напомнил, что по той же брусчатке ранее прошли "наши доблестные воины, отдавая честь Великой Победе и продолжая бороться с нацистами и фашистами". При этом он подчеркнул, что важно растить смену патриотов, чтобы уверенно бороться суверенитет и благополучие страны.