«Земля талантов» в Городе-герое Керчь!

17 мая в детской школе искусств им. Р. В. Сердюка г. Керчь состоялся очередной муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».
Несмотря на то, что участников было немного, их работы оказались довольно сильными и проникновенными, так как все конкурсанты представляли ведущие образовательные и культурные учреждения города – Керченский лицей искусств, Школу искусств им. Р. В. Сердюка, дом культуры «Корабел». Особую благодарность хочется выразить конкурсантам и их наставникам за то, что в их работах была отражена и крымская тематика – использование материалов, рассказывающих о событиях в Крыму в годы Великой Отечественной войны, и на Керченском полуострове в частности, а так же использование произведений наших земляков – крымских авторов, а именно Степана Кискина и Анны Деревенец.-В этом году наш конкурс начался в городе воинской славы Феодосия, а продолжается в городе-герое Керчь, что очень символично, ведь он посвящен знаменательному событию – 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Уверен, что подрастающее поколение города-героя достойно хранит верность памяти победителей! – отметил в своем вступительном слове региональный куратор конкурса Александр Чернышев.
Затем жюри в составе: Председателя – Заслуженного артиста Республики Крым, артиста Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, регионального куратора Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» в Республике Крым – Чернышева Александра Ивановича;
Режиссера молодежных театров, педагога, Регионального куратора Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» Хуторного Сергея Сергеевича;
Артиста балета, балетмейстера, руководителя школы грузинского танца «Грузинская душа – Картули Сули» Цивилашвили Сулико Тариеловича;
Лауреат республиканских и Всероссийских песенных конкурсов, преподавателя вокала, заведующей Чернопольским сельским клубом Централизованной клубной системы Белогорского района Шуляр Лилия Владимировны отсмотрело работы участников конкурса.
По итогам смотра лауреатами муниципального этапа в городе-герое Керчь стали:
- В номинации «Вокал», Лауреат третьей степени – Хорунжая Татьяна; лауреатами первой степени – Смольская Василиса, Левдик Даниил, Сергиенко Сабина, Слепченко Михаил;
- В номинации «Художественное чтение» третье мест разделили Залинян Давид и Резниченко Диана, второе место заняли Макеев Александр, Беспятова Мария и Цислова Анна, первое мест заняла Соболева Полина.
- В номинации «Хореография» на межрегиональном этапе конкурса от города Керчь выступит Витенко Юлия.
В завершении конкурса всех участников, руководителей и родителей поздравила первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ Милютина Марина Ивановна, которая поблагодарила и ребят и их наставников за верность и преданность памяти героев – защитников нашей Родины!