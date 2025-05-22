Вопросы получения образования детьми-мигрантами

Согласно положениям Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети-мигранты обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего и среднего профессионального образования на общедоступной и бесплатной основе на общедоступной и бесплатной основе на русском языке.Законный представитель ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, для поступления ребенка в Российскую школу или детский сад обязан предъявить на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык копии документов, предоставляемых в этих целях по общему правилу:
- документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- дополнительные документы, подтверждающие право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Дети мигрантов являются обучающимися с особыми образовательными потребностями, в связи с чем, к задачам образовательной организации при организации их обучения относятся: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
В целях эффективной языковой и социально-культурной адаптации детей мигрантов в рамках их обучения, с учетом рекомендаций Минпросвещения России, при необходимости, образовательными учреждениями разрабатываются индивидуальные учебные планы, обеспечиваются специальная психолого-педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение такой категорий детей.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя