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пятница, 23 декабря 2016 г.

Банду Ельцина спасут?

Резонанс и ожесточенные споры вызвало в обществе выступление Никиты Михалкова на парламентских слушаниях в Совете Федерации «О реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: региональный аспект», где он отозвался о работе екатеринбургского «Ельцин-центра», основой которого является музей, посвященный современной политической истории России и личности Бориса Ельцина.
Сказанное Никитой Михалковым и критикой-то не назовешь. Но какая истеричная реакция либералов! Несколько раз подчеркивая, что лишь предлагает скорректировать работу, которую очень активно ведет центр по созданию негативного образа страны, ее истории, ее руководителей, Михалков призвал задуматься, какое влияние оказывает все это на общество, особенно на детей. «Ежедневно (в центре демонстрируют) — восьмиминутный ролик об истории нашей страны. Речь не идет о том, чтобы оскорбить память о Борисе Николаевиче. К нему есть разное отношение, но он все равно — историческая личность, должен быть его музей. Но невозможно не видеть, что там на высочайшем технологическом уровне (с сенсорными экранами, компьютерами) реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история нашей страны: никого в нашей стране не было, кроме Бориса Николаевича, страна мерзости, азиатчины, кровопролития, предательства, грязи и так далее. Если мы говорим о будущем страны, если придется ее защищать, то что защищать будут люди, которые не знают истории своей страны? А вернее, знают ее так, что защищать там нечего. Речь идет не о том, чтобы закрыть этот центр, а о том, чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна. Это же очень аккуратная попытка движения к той самостийности, которая ведет к развалу страны. Это же мечта мирового сообщества, которое нам объявляет санкции. Часть ее уже осуществилась 25 лет назад».
Что здесь можно осудить? С чем тут поспоришь? Только с тем, что Ельцин достоин музея. Тем не менее, на Михалкова обрушился шквал критики: либералы обвиняли Никиту Сергеевича в вероломстве и предательстве благодетеля. Так, Наина Ельцина напомнила, что 20 лет назад Михалков являлся доверенным лицом Ельцина и по-другому оценивал его деятельность. «Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал. При этом он ни разу не был в «Ельцин‑центре».
Это еще что, Наина Иосифовна! Нам хорошо известны люди, которые из какой-нибудь деревни Бутки, силой советской власти в целом и Коммунистической партии в частности, в ряды которой вступили аж в 1961 году (а до этого были пионерия, комсомол), вознеслись на самую вершину, были первыми секретарями обкомов, (Свердловского, например), первыми секретарями Московского городского комитета КПСС, а не прошло и 30 лет членства в партии, как в 1990 году взяли да вышли из ее рядов, Советский Союз разрушили, о чем сразу доложили американскому Бушу. И ведь те, кто рекомендовал их в партию, не могли представить, что не пройдет и 30 лет…Как вам такая загогулина, Наина Иосифовна? Это же предательство страшнее Иудиного!
Михалков приводит в пример анимационный ролик об этапах развития России, о деятельности российских лидеров-реформаторов от Ивана Грозного до Ельцина, что показывают во время экскурсии в музее.
«Как показана наша с вами история? Что за люди творили эту историю? Рабы и звери. Убирается слой огромного героизма — люди, которые встали против внешнего агрессора — Минин, Пожарский. А опричнина показывается как карательный орган, который породил гражданскую войну. Но это же ложь! Около 2 тыс. человек приходят в музей ежедневно. И им показывают: все, что было в русской истории, — мразь и мерзость, рабство и кровь, зависимость и страх, за исключением одного правителя» (Ельцин велик и прекрасен, разумеется)...
А кого такая интерпретация истории не возмутила бы? Но Наина не унимается: «Я видела этот музей: там нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок — только документы, только факты, только свидетельства очевидцев».
А есть ли там свидетельства такого очевидца, как Александр Коржаков, его небезызвестная книга? А знакомых Бориса с молодых лет, которые говорили, что этот ваш экспонат «властолюбив, амбициозен, ради карьеры готов переступить даже через родную мать»? А кадры дирижирования оркестром или «омовения» шасси самолета? Или всемирно известные факты не нашли отражения в экспозиции, и лакировка действительности все-таки произошла?
«Как можно критиковать то, что не видел?! — фарисействует вдова. А из вас, либеральные витии, кто Сталина видел? Ленина? Кто видел гулаг? А уж как критикуете! Какая пена изо рта!
Исполнительный директор «Ельцин‑центра» Александр Дроздов кажется себе остроумным: «Лично очень жажду увидеть в музее Н.С. Михалкова, мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов — обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах».
«А нет ли у вас документов, гражданин Дроздов, не менее трогательных: выступлений комсомольца, коммуниста Ельцина на партийных съездах? Клятвы при вступлении в ряды не завалялись? «Клянусь верно служить делу…» Отчетно-выборные собрания, статьи и здравицы к праздникам? И все лозунги — как первое лицо в Компартии области — сам утверждал: «Слава КПСС!», «Коммунизм — наша цель!», «Дело Ленина живет и торжествует!». Как Ипатьевский дом сносил, отражено в ролике по истории России?»
Выразив сожаление, что его слова причинили Наине Ельциной огорчение, режиссер в открытом письме, тем не менее, заявил: «Никогда не отрекался и не отрекусь от мною совершенного и сказанного».
И в своей критике Михалков абсолютно прав! Появление «Ельцин-центра» — это реакционное явление, которое сводит на нет все усилия по восстановлению идеологии государства Российского, оно перечеркивает усилия патриотов в формулировании новой идеологической реальности. И удар по «Ельцин-центру» потребовал настоящего мужества, ведь это — вызов огня критики со стороны злобствующих либералов на себя. А это — поступок государственника и патриота.

Ольга Стрельцова