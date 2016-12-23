Банду Ельцина спасут?

Резонанс и ожесточенные споры вызвало в обществе выступление Никиты Михалкова на парламентских слушаниях в Совете Федерации «О реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: региональный аспект», где он отозвался о работе екатеринбургского «Ельцин-центра», основой которого является музей, посвященный современной политической истории России и личности Бориса Ельцина.
Что здесь можно осудить? С чем тут поспоришь? Только с тем, что Ельцин достоин музея. Тем не менее, на Михалкова обрушился шквал критики: либералы обвиняли Никиту Сергеевича в вероломстве и предательстве благодетеля. Так, Наина Ельцина напомнила, что 20 лет назад Михалков являлся доверенным лицом Ельцина и по-другому оценивал его деятельность. «Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал. При этом он ни разу не был в «Ельцин‑центре».
Это еще что, Наина Иосифовна! Нам хорошо известны люди, которые из какой-нибудь деревни Бутки, силой советской власти в целом и Коммунистической партии в частности, в ряды которой вступили аж в 1961 году (а до этого были пионерия, комсомол), вознеслись на самую вершину, были первыми секретарями обкомов, (Свердловского, например), первыми секретарями Московского городского комитета КПСС, а не прошло и 30 лет членства в партии, как в 1990 году взяли да вышли из ее рядов, Советский Союз разрушили, о чем сразу доложили американскому Бушу. И ведь те, кто рекомендовал их в партию, не могли представить, что не пройдет и 30 лет…Как вам такая загогулина, Наина Иосифовна? Это же предательство страшнее Иудиного!
Михалков приводит в пример анимационный ролик об этапах развития России, о деятельности российских лидеров-реформаторов от Ивана Грозного до Ельцина, что показывают во время экскурсии в музее.
«Как показана наша с вами история? Что за люди творили эту историю? Рабы и звери. Убирается слой огромного героизма — люди, которые встали против внешнего агрессора — Минин, Пожарский. А опричнина показывается как карательный орган, который породил гражданскую войну. Но это же ложь! Около 2 тыс. человек приходят в музей ежедневно. И им показывают: все, что было в русской истории, — мразь и мерзость, рабство и кровь, зависимость и страх, за исключением одного правителя» (Ельцин велик и прекрасен, разумеется)...
А кого такая интерпретация истории не возмутила бы? Но Наина не унимается: «Я видела этот музей: там нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок — только документы, только факты, только свидетельства очевидцев».
А есть ли там свидетельства такого очевидца, как Александр Коржаков, его небезызвестная книга? А знакомых Бориса с молодых лет, которые говорили, что этот ваш экспонат «властолюбив, амбициозен, ради карьеры готов переступить даже через родную мать»? А кадры дирижирования оркестром или «омовения» шасси самолета? Или всемирно известные факты не нашли отражения в экспозиции, и лакировка действительности все-таки произошла?
«Как можно критиковать то, что не видел?! — фарисействует вдова. А из вас, либеральные витии, кто Сталина видел? Ленина? Кто видел гулаг? А уж как критикуете! Какая пена изо рта!
Исполнительный директор «Ельцин‑центра» Александр Дроздов кажется себе остроумным: «Лично очень жажду увидеть в музее Н.С. Михалкова, мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов — обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах».
«А нет ли у вас документов, гражданин Дроздов, не менее трогательных: выступлений комсомольца, коммуниста Ельцина на партийных съездах? Клятвы при вступлении в ряды не завалялись? «Клянусь верно служить делу…» Отчетно-выборные собрания, статьи и здравицы к праздникам? И все лозунги — как первое лицо в Компартии области — сам утверждал: «Слава КПСС!», «Коммунизм — наша цель!», «Дело Ленина живет и торжествует!». Как Ипатьевский дом сносил, отражено в ролике по истории России?»
Выразив сожаление, что его слова причинили Наине Ельциной огорчение, режиссер в открытом письме, тем не менее, заявил: «Никогда не отрекался и не отрекусь от мною совершенного и сказанного».
И в своей критике Михалков абсолютно прав! Появление «Ельцин-центра» — это реакционное явление, которое сводит на нет все усилия по восстановлению идеологии государства Российского, оно перечеркивает усилия патриотов в формулировании новой идеологической реальности. И удар по «Ельцин-центру» потребовал настоящего мужества, ведь это — вызов огня критики со стороны злобствующих либералов на себя. А это — поступок государственника и патриота.
Ольга Стрельцова