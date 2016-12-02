Российские либералы топчут Великую Победу

При этом используется убогая аргументация, мол, сотрудничество с нацистами не означает измену Родине, поскольку для борьбы с Советской властью и коммунизмом все средства хороши.
Особенно печально для крымчан то, что ведущей организацией для Александрова выступило Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского! «Советская Россия» законно поставила вопрос: «Не засели ли там со времен украинской оккупации радикальные «свидомиты», готовые ради пропаганды власовщины и бандеровщины на сделку с научной добросовестностью?
От имени возмущенных крымчан в университет было послано письмо с требованием объяснить позицию руководства университета к предателю Власову и власовщине. Ответ, как и следовало ожидать, оказался совершенно неудовлетворительным.
Совет петербургского Института истории 18-ю голосами против одного поддержал псевдонаучный труд К.М. Александрова. Еще раз отечественная наука дискредитировала и потеряла свое достоинство в лице группы «ученых либералов» и поддержавших их ученых руководителей Крымского федерального университета. Там же, в Санкт-Петербурге, стену одного из домов украсили, по указанию министра культуры РФ Ливанова, памятной доской генералу Маннергейму. А ведь финские войска, руководимые Маннергеймом, были соучастниками блокады Ленинграда. И за это варварство нужно увековечивать? Тем самым как бы подмигивая пресловутым «цивилизованным демократическим» странам, мол, не обращайте внимания на наши слова, в душе мы, либералы все, считаем, что правильно делали фашисты, когда Ленинград душили блокадой. Но президент Путин и премьер Медведев все-таки возложили цветы к памятной доске Маннергейма. Неоднократно облитую ленинградцами доску Маннергейма черной краской все-таки решили снять и поместить в одном из музеев города. А либеральное правительство Петербурга не успокоилось: на очереди новое надругательство над исторической памятью. На весну 2017 года намечено открытие памятной доски палачу Сибири, лакею держав Антанты, белогвардейскому адмиралу Колчаку, являющемуся с точки зрения российского закона нереабилитированным преступником. Петербургский комитет КПРФ объявил сбор подписей с требованием отменить это оскорбительное для ленинградцев решение правительства Петербурга. В этом году «Советская Россия» сообщила о том, что по приказу В.В. Путина останки колчаковского генерала, захороненные в Харбине, были изъяты и перезахоронены со всеми воинскими почестями в России. Приказ Верховного Главнокомандующего беспрекословно выполнен. А у нас, в Крыму, наши местные либералы приступили к расхваливанию бывшего главкома Русской армии в Крыму белогвардейского генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля. «Крымская правда» преподнесла Врангеля как умного и отважного генерала, награжденного высшим Британским орденом за умелое руководство белой армией в Крыму в 1920 году. И все это происходит в современной России, где старательно вычеркиваются из истории имя Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и имена прославленных советских полководцев. Клевета и наветы на Сталина бывают настолько гнусны и злонамеренны, что у многих появляется сомнение - а так уж несправедливы были репрессии против откровенных врагов советской власти! Коммунисты Москвы требуют одну из площадей Москвы назвать Сталинградской и установить на ней памятник Генералиссимусу Сталину. Я поддерживаю это требование коммунистов Москвы, как коммунист и житель довоенного Сталинграда. На военных парадах на Красной площади не слышно ни одного доброго слова о советских полководцах, о заслугах Коммунистической партии, поднявшей весь советский народ на защиту Родины от фашистских захватчиков! Но зато в России, и у нас в Крыму вовсю восхваляются царские времена, белогвардейские генералы, ставятся им памятники, восторженно встречают царских потомков, сбежавших из России за рубеж. В Москве внедряется традиция – перед каждым торжеством на Красной площади драпировать Мавзолей Ленина. Зачем? Кому это, кроме наших либералов, нужно?
Один современный поэт правильно подметил:
«Мы все сожгли, чему поклоны били,
Вновь поклонились сброшенным богам,
Ума же на копейку не нажили,
Что свойственно обычно дуракам».
В.П. Баженов,
ветеран КПРФ