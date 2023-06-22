Чиновников накажут за препятствование в работе депутатам

Законопроект, инициированный КПРФ, "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым" принят вчера во втором чтении на сессии Государственного Совета Республики Крым.
Проектом закона предлагается дополнить Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республики Крым» новой статьей 3.8.1 Воспрепятствование законной деятельности депутата Государственного Совета Республики Крым.
"Указанной нормой будет введена административная ответственность за Создание должностными лицами органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления Республики Крым, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, действующих на территории Республики Крым, препятствий в работе депутата", - рассказал депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко.