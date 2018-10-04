Мы устремлены в будущее

«Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым», — утверждал великий советский поэт Владимир Маяковский. Перефразируя классика, мы можем утверждать, что во многом наше будущее зависит от той молодежной политики, которая проводится и реализуется в стране. Ленинский комсомол активно участвует в реализации молодежной политики. Это и понятно, ибо вся история комсомола — это история гражданского становления молодого человека, человека, устремленного в будущее своей страны. Отсюда и беспримерные боевые и трудовые подвиги комсомольцев Страны Советов в ХХ веке. А чем занимается современный комсомол?
На крымской земле мы реализовываем всероссийский спортивно-патриотический проект «Наследие победителей». Он позволяет рассказать молодежи о героях-спортсменах, которым было суждено прямо со спортивных площадок уйти на фронт. Мы акцентируем внимание на том, что именно спорт позволил им совершить героические поступки в столь юном возрасте и навсегда остаться в истории нашей страны героями.
Сегодня немыслимо современное молодежное движение без пропаганды здорового образа жизни. Комсомол Крыма активно участвует в этом процессе.
Одна из постоянных наших акций — «АнтиТабак». Мы ведем разъяснительную работу среди школьников и студентов о вредной привычке — табакокурении. Этот проект успешно реализовывается в школах, колледжах и университетах. Новаторство этого проекта состоит в том, что во время занятий используются интерактивные технологии. Проект запущен с сентября 2017 года и пользуется популярностью среди крымской молодежи.
Сильная команда может быть только тогда, когда ребята общаются друг с другом как можно чаще. Комсомол Крыма предоставляет такую возможность. Еженедельно мы проводим молодежные собрания, на которых создаются условия для формирования командообразующих начал и коллективно обсуждаются мероприятия и новые проекты. Так, один из проектов, который позволяет сегодняшней молодежи оторваться от компьютеров и смартфонов, — это «Клуб настольных игр». Данный проект знакомит молодежь с современными настольными играми и позволяет построить живое общение между членами организации. Приятно, что после каждого такого дня ребята всегда уходят с положительными эмоциями.
Новый проект крымских комсомольцев, который был запущен в апреле 2018 года, — это «Комсомольский турклуб». За этим проектом большое будущее, ведь он позволяет комсомольцам, да и всей молодежи Крыма лучше узнавать свой край, глубже знакомиться с природой полуострова, включая его геологию и фауну. Но основное зерно проекта — это патриотическое воспитание крымской молодежи: изучение истории партизанского и подпольного движения в Крыму, основу которого составила в годы Великой Отечественной войны молодежь. Во время этих походов мы стараемся посещать те места, которые дороги каждому крымчанину: места партизанских стоянок, места основных боев и т. д. А таких памятных мест в Крыму много. Недаром на территории солнечного полуострова имеются города-герои и город воинской славы.
Современная молодежь развивается в век высоких технологий (компьютеры, смартфоны и т. д.). С одной стороны, это нынешние вызовы, а с другой, они же составляют и современную угрозу. Важно найти баланс между вызовом и угрозой. Именно поэтому каждую субботу под эгидой комсомола проходит мероприятие под названием «Киногостиная», на которое приглашают молодежь города Симферополя для совместного просмотра и обсуждения острых социальных фильмов, подготовленных «Красной линией».
Хотелось бы добавить и то, что комсомол — не единственная общественная молодежная организация на полуострове. Мы не должны отгораживаться от других, а должны общаться со всеми молодежными организациями, идеи и дела которых не противоречат целям комсомола. В связи с этим мы принимаем участие в различных мероприятиях, которые проходят в нашей республике. Так, например, постоянная работа с Республиканской молодежной библиотекой помогает нам донести до молодежи наши идеи, принципы, рассказать о нашей деятельности. Такие встречи помогают нам найти новых единомышленников, которые в будущем пополнят наши ряды.
Наши проекты, безусловно, помогают приобщать молодежь к левой идее и привлекать к участию в наших мероприятиях.
Подводя краткие итоги, мы констатируем, что комсомол Крыма выходит на новый уровень своей работы, который позволяет нам в самом недалеком будущем быть одной из самых заметных, ярких и массовых молодежных организаций Республики Крым. Этому обязывает и 100-летие Ленинского комсомола. Нами разработана и реализуется обширная программа по празднованию юбилея, которая, несомненно, вызовет большой интерес у молодежи Крыма.
Илья Донченко,
первый секретарь
КРО ЛКСМ РФ