Юным активистам вручили памятные медали

Первый секретарь Комитета Крымского рескома Комсомола Екатерина Евсеенкова наградила активных и отличившихся студентов памятной медалью ЦК КПРФ «60 лет Космонавтике».
«Эта медаль – медаль первопроходцев! Именно Юрий Гагарин, не побоявшись неизвестности, оказался первым человеком в космосе!» – цитирует слова Екатерины пресс-служба КРО КПРФ.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что ребята такие разные: кто-то занимается хранением памяти музея истории, кто-то снимает и монтирует видеоролики, кто-то поет, кто-то танцует, но всех их объединяет одно – любовь к Родному краю!