Время не ждет

До региональных выборов осталось всего несколько месяцев, и олигархическая власть не дремлет, действует по принципу кнута и пряника. Она вспомнила малоимущих, пенсионеров, многодетные семьи. Государственная Дума принимает законы, «повышающие» благосостояние трудящихся на копейки, но не забывает и олигархов, увеличивая тем же трудящимся НДС, а с ним и все цены, например, на бензин и нефтепродукты, ЖКХ и т. д. Государственная собственность повсеместно передается в частную — фабрики, заводы и даже санатории. В государственной собственности осталось всего 13 процентов, тогда как в других капиталистических странах доходит до 40-50 процентов.
Надо сказать, что сознание наших людей постепенно пробуждается, по стране проходят митинги в защиту прав трудящихся, забастовки, рейтинг доверия к власти снизился до 50 процентов ниже. В Крыму эти процессы еще на низком уровне. В ответ Госдума в законодательном порядке ограничивает свободу слова, запрещая критику правительства, в том числе и в интернете.
Думаю, пришло время, когда необходимо незамедлительно мобилизовать все средства на активизацию агитационной работы, разоблачая действия правительства, Госдумы, партии «Единая Россия» и ее печатные органы, телевидение. Одним из простых и доступных методов агитации может быть использование и распространение листовок и прокламаций примерно такого содержания: «Голосуйте за народно-патриотический фронт (левые партии, КПРФ). Только эти силы защитят ваши интересы и права, сформируют подлинно народные органы законодательной и исполнительной власти (советы, Государственная Дума, правительство), а не партия «Единая Россия», партия олигархов, представляющая их интересы во всех органах власти. Вы сами решаете свою судьбу!».
Николай КУЛИК,
сторонник КПРФ,
город Симферополь