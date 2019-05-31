Поиск по газете

пятница, 31 мая 2019 г.

Время не ждет


До региональных выборов осталось всего несколько месяцев, и олигархическая власть не дремлет, действует по принципу кнута и пряника. Она вспомнила малоимущих, пенсионеров, многодетные семьи. Государственная Дума принимает законы, «повышающие» благосостояние трудящихся на копейки, но не забывает и олигархов, увеличивая тем же трудящимся НДС, а с ним и все цены, например, на бензин и нефтепродукты, ЖКХ и т. д. Государственная собственность повсеместно передается в частную — фабрики, заводы и даже санатории. В государственной собственности осталось всего 13 процентов, тогда как в других капиталистических странах доходит до 40-50 процентов.
Наш полуостров власть превратила в витрину России, рекламируя ее достижения. Действительно, сотни миллиардов выделяют для поднятия нашей запущенной экономики. В 2018 году открыты международный аэропорт, автодорожное движение по Крымскому мосту, отдельные участки автотрассы «Таврида», восстанавливается промышленность, сельское хозяйство. Свою лепту в возрождение Крыма вносит и свободная экономическая зона. К нам приезжают делегации со всего мира и говорят, что не ожидали такое увидеть, так как СМИ их стран описывают полный развал экономики, голод. Правда, им не показывают, не знакомят с жизнью нашей глубинки, что молодежь бежит из села, что зарплата, прожиточный минимум значительно ниже, чем в среднем по России, а цены на продукты, бензин выше. Серьезные проблемы с водой, особенно в северовосточных районах, с газификацией, в медицине, с транспортом в сельской местности. И все же большинство крымчан и через пять лет находятся в состоянии эйфории, на что указывают результаты предыдущих выборов. Нужна правдивая информация населения о том, что экономика России очень отстает от США, Европы, задачи, поставленные президентом не выполняются, и олигархическое правительство не способно их выполнить, и в социальной области также. Минимальная зарплата, например, в России в десять раз ниже, чем в Германии, в восемь раз ниже, чем во Франции. По размерам средней пенсии отставание еще больше: в 15 раз от Швейцарии, в 12 раз от Японии, в 9 раз от США и даже в 2,5 раза от Польши и Эстонии.
Надо сказать, что сознание наших людей постепенно пробуждается, по стране проходят митинги в защиту прав трудящихся, забастовки, рейтинг доверия к власти снизился до 50 процентов ниже. В Крыму эти процессы еще на низком уровне. В ответ Госдума в законодательном порядке ограничивает свободу слова, запрещая критику правительства, в том числе и в интернете.
Думаю, пришло время, когда необходимо незамедлительно мобилизовать все средства на активизацию агитационной работы, разоблачая действия правительства, Госдумы, партии «Единая Россия» и ее печатные органы, телевидение. Одним из простых и доступных методов агитации может быть использование и распространение листовок и прокламаций примерно такого содержания: «Голосуйте за народно-патриотический фронт (левые партии, КПРФ). Только эти силы защитят ваши интересы и права, сформируют подлинно народные органы законодательной и исполнительной власти (советы, Государственная Дума, правительство), а не партия «Единая Россия», партия олигархов, представляющая их интересы во всех органах власти. Вы сами решаете свою судьбу!».


Николай КУЛИК,
сторонник КПРФ,
город Симферополь