Прожиточный минимум года

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля», – уточняется в сообщении.
Кроме того, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал, как было ранее.
Напомним, что с 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше).