России нужна новая бюджетная политика

15 февраля секретари Крымского республиканского отделения КПРФ А. Нестеренко, Е. Дементьева и первый секретарь Симферопольского ГК КПРФ В. Саенко приняли участие в круглом столе на тему «Законодательное обеспечение формирования бюджета развития Российской Федерации на 2022–2025 годы» в онлайн режиме, который провела фракция КПРФ в Государственной Думе РФ.
Перед участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Он отметил, что сегодня под нашим государством по-прежнему тикают три бомбы. Первая бомба — это воровская приватизация, которая и сегодня не дает развиваться стране. Вторая бомба — это дикое неравенство и дальнейшее расслоение общества. Оно продолжает нарастать, и это неизбежно приведет к социальному катаклизму. И третья бомба — это податливая, продажная элита, которая по-прежнему не желает платить нормальные налоги и прячет деньги в офшорах, вместо того, чтобы вкладывать их в отечественное производство.
Лидер российских коммунистов заявил, что КПРФ настаивает на национализации минерально-сырьевой базы России. По оценкам, ее стоимость составляет 30 триллионов долларов. Этих денег хватило бы на всех граждан, практически каждый мог бы стать миллионером! Мы первые в мире по газу, по алмазам, по серебру, по никелю, по титану, вторые по золоту. У нас больше всего лесов, земли, пресной воды — это стратегические ресурсы.
«Нужен новый курс, нужна новая бюджетная политика. Нужна национально ориентированная финансово-экономическая политика правительства. Мы предлагаем такой вариант, и, надеюсь, что сегодня нас услышат. Мы заранее рассматриваем эту проблему, потому что к первому чтению бюджета все наши предложения, одобренные Академией наук, уже готовы», — подытожил Геннадий Зюганов, заканчивая выступление.
С подробным анализом происходящего в экономике России и предложениями КПРФ выхода из кризиса выступил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, академик Владимир Кашин.
В ходе заседания также выступили Николай Арефьев, Андрей Клычков, Павел Грудинин, Николай Коломейцев, Елена Фастова, Иван Казанков и др.
В заключительной части мероприятия КПРФ предложило Правительству Российской Федерации следующие рекомендации:
Создать финансовую базу для решения вопросов, связанных с формированием бюджета развития
— Денонсировать договоры об избежании двойного налогообложения со всеми офшорными государствами.
— Запретить регистрацию российских предприятий и юридических лиц за рубежом. Установить, что уплата налогов и обязательных платежей в российский бюджет осуществляется только по месту нахождения российского предприятия (организации) в России.
— Отменить бюджетное правило, профицит бюджета, что позволит увеличить расходную часть бюджета на сумму около 3,3 триллионов рублей ежегодно.
— Консолидировать в федеральный бюджет страны накопления Фонда национального благосостояния в размере 13,5 трлн руб.
— Принять закон «О прогрессивном подоходном налоге физических лиц» с максимальной ставкой в 40 %, что позволит увеличить доходы бюджета на 1,5 трлн рублей <...>
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Пресс-служба КРО КПРФ
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