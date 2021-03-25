В Крыму запущен новый проект в рамках общественного жилищного контроля при поддержке коммунистической партии.
Общественный проект «Народный контроль КПРФ», деятельность которого направлена на осуществление и усиление контроля за различными организациями, предприятиями, чиновниками, должностными и ответственными лицами, работающими в сфере жилищного законодательства Российской Федерации, начал свою работу.
В числе целей и задач проекта «Народный контроль КПРФ» — оказание юридической и консультационной помощи населению, контроль за выполнением обязательств и законодательства организациями и должностными лицами по вопросам реализации программ по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, незаконные манипуляции с жилым фондом, выделяемым в рамках программ по предоставлению жилья нуждающимся людям, изменение очередности, вынуждение отказаться от жилья, ограничение и ущемление прав многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров и т. д.
Под руководством опытного юриста Ивана Берсеньева проект «Народный контроль КПРФ» будет добиваться должного уровня исполнительской дисциплины со стороны управляющих, ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, а также самих граждан.
Приглашаем активных граждан присоединяться к общественной организации «Народный контроль КПРФ» и стать народным инспектором, чтобы помочь в оказании квалифицированной помощи людям, нуждающимся в решении проблем и вопросов жилищного законодательства РФ.
Прием граждан будет вестись с 09:30 до 12:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в здании Крымского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 10а, в помещении общественной приемной. Там же любой желающий может подать заявку на рассмотрение его кандидатуры в качестве общественного инспектора, эксперта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7978 84 69 665.