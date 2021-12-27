Общественная палата Республики Крым обсудила вопрос переименования улиц Симферополя. С инициативой вышел Сергей Цеков. Видимо, у сенаторов вагон свободного времени, чтобы заниматься переписыванием истории, вместо заботы о благосостоянии крымчан. Как всегда, под удар попадают коммунистические и советские деятели. Любители всего царского выборочно проявляют свою преданность. Улицу К. Маркса переименовывают в Екатерининскую, одновременно продавая царскую «Массандру» за бесценок. Видимо, любовь эта показная, деньги гораздо важнее! Так выглядит истинное лицо продажных единороссов.