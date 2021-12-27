Кому мешает Карл Маркс?

В нынешнее время в капиталистической России и в Крыму стараются забыть все советское. Почему такое происходит? Почему из памяти людей стараются вытравить все хорошее, что было во времена Советского Союза? Почему все великие деятели советского строя сейчас забыты?
Улицы и памятники
В Симферополе уже в который раз ура-патриоты царского самодержавия пытаются протащить решения о переименовании всех улиц города, имеющих названия в честь заслуженных деятелей советского периода. Вот и улицу Карла Маркса в Симферополе хотят переименовать в Екатерининскую. Зачем все это?
Екатерине II недавно поставили прекрасный памятник, который является копией поставленного при царском строе. Самым интересным является то, что нынешние патриоты-монархисты на этот памятник даже одного своего рубля не потратили. Все за счет бюджета России. Памятника Карлу Марксу в Симферополе нет, есть только улица, названная в его честь. Так зачем же повторять ошибки и наступать на старые грабли, переименовывая улицу К. Маркса в Екатерининскую? После революции во всех городах СССР переименовали улицы, имеющие названия в честь старого режима. Нужно опять повторять старые ошибки?
Карл Маркс является величайшим экономистом XIX века, основоположником экономической теории развития современного капитализма и создателем учения о бесклассовом коммунистическом обществе свободных, равных и материально обеспеченных людей. Благодаря теории марксизма победила Великая Октябрьская социалистическая революция, давшая возможность отсталой царской России стать величайшим мировым государством, построить самую передовую экономику и победить в Великой Отечественной войне, защитив весь мир от фашизма. Русский народ остался жить только благодаря учению Маркса–Ленина–Сталина. Фашистов смогли победить только коммунисты. Нацисты считали русский народ неполноценным и пригодным только для уничтожения. Адольф Гитлер собирался стереть с лица земли величайшие центры русской истории и культуры: Ленинград и Москву, а на месте этих городов создать искусственные водохранилища. Когда фашисты занимали советские города, они тоже переименовывали все улицы, носящие имя Карла Маркса, на свои немецкие штрассе. У вас не возникает никаких аналогий с этим временем? Зачем сейчас переименовывать? Что на это скажут ветераны участники Великой Отечественной войны? Не будет ли такое переименование плевком в души еще живущих и на могилы уже ушедших ветеранов?
А как же с законом Российской Федерации, запрещающим пропагандировать в РФ идеи фашизма и преследовать людей за политические, религиозные убеждения и по национальному признаку? К. Маркс является главным идеологом марксизма. Коммунистические убеждения и Коммунистическая партия РФ в России разрешены и представлены в Госдуме. Переименование улицы Карла Маркса ограничивает права народа России и членов КПРФ, но ведь закон это запрещает. Кроме того, К. Маркс был этническим евреем и переименование затронет еврейскую диаспору в России, а преследование евреев, как и всех других наций в России, тоже запрещено. Хотите организовать маленький холокост для улицы Карла Маркса? Нынешние активисты-монархисты не задумываются об этом. В Российской империи евреям было запрещено жить в Москве и Петербурге, а также во всех городах центральной России, ведь именно при Екатерине Великой была введена черта оседлости для евреев. В ее правление были заложены самые большие разрушительные процессы, которые в конечном итоге и привели к краху сгнившего изнутри царского режима России.
Наследие Екатерины II
При Екатерине II была полностью отменена внутренняя самостоятельность Малороссии (Украины). Она ввела на Украине крепостное право и сделала православных русских людей — малороссов, рабами. С этого и начался конфликт между братскими русским и украинским народами.
Екатерина II подтвердила закон, разрешающий дворянам не служить царю и России, и при ней крепостное право для крестьян стало рабством, как во времена Римской империи. Напомню, до отмены обязательной службы дворян государю, им давались крепостные для того, чтобы семьи дворян жили в достатке, пока сам дворянин служит государству. Целью существования дворянина была вооруженная защита России. Дворянин был обязан с 15 лет служить в армии и защищать границы страны. Служба эта была пожизненной, жалование дворянину царем платилось. Отпуска, конечно, давались и длились до одного года, ведь дворянин должен был иметь семью и наследников. Если дворянин изменял, проявлял трусость на поле боя или по неуважительной причине переставал служить России, то его казнили, имение у него отбиралось, а его дети лишались дворянского звания. Только очень заслуженные дворяне, выслужившие чин не ниже генерал-майора, получали при выходе в отставку пенсию от государства, при этом чем больше были заслуги дворянина, тем больший чин и число крепостных жаловались ему царем, а потом императором России. Во время службы дворянина его имением управлял выборный староста, из крепостных крестьян, который боялся издеваться над крестьянами, поскольку те могли его убить. Поэтому, пока дворянин служил государю, никаких издевательств над крепостными не было. По существу, служба царю для дворянина была тем же крепостным правом, поскольку сам дворянин был холопом царя. Подобная принудительная служба дворян государству давала возможность полностью укомплектовать все государственные должности, как сейчас говорят, госслужащими, которые и несли всю военную и гражданскую службу в Российской империи.
Муж Екатерины II издал Указ о вольности дворянства. Екатерина, взойдя на престол, этот указ подтвердила и освободила всех дворян от службы России, но при этом крепостных крестьян не освободила от дворянского гнета. Это стало началом загнивания и разложения дворянского класса, который в Российской империи существовал только для службы государству и защиты России от врагов. Дворяне были самым образованным и патриотически настроенным слоем населения России, пока они были холопами царя, не считали своих крестьян быдлом и скотом, поскольку знали, что царь дал им крестьян за службу, а не по праву рождения. Согласно православию, Бог сделал всех людей равными и ни материальное положение, ни социальный статус не делают одного выше всех остальных. Не Бог решает, кому родиться богатым, а кому бедным. После указа, освободившего дворян от обязательной службы царю, все дворянские привилегии стали наследственными. Дворянин не служил России, но при этом владел русскими православными людьми. Это стало началом разложения дворянского сословия, которое, получив европейское образование, начало считать своих крепостных крестьян рабами, ибо по европейским традициям крепостное право почти ничем от рабства не отличалось! Мое поколение еще помнит величайшее произведение екатерининских времен «Недоросль» писателя Фонвизина. В этом произведении Митрофанушка — дворянский недоросль — говорил, что он не хочет учиться, а хочет жениться. В первоначальной версии Митрофанушка говорил: «Зачем учиться, коль Царю-Батюшке уже служить не надобно!» Эту фразу при Екатерине II цензура из пьесы убрала. Обида русского народа на самодержавие, сделавшего крепостных крестьян рабами своих помещиков, и стала причиной крестьянской войны Емельяна Пугачева, который объявил себя царем и распространил указ о том, что дворяне не выполнили приказ царя и не освободили своих крепостных крестьян от рабства, хотя сами и получили свободу. Екатерина II разрешила дворянам судить своих крепостных и запретила крепостным подавать жалобы на произвол дворян в царскую администрацию. Последние сто лет существования крепостного права являются позором в истории России. Дворянское сословие, не служа России, погрязло в пьянстве и пороке, и дворяне выродились в слой паразитов. В Российской империи так и не смогли создать класс людей, которые из патриотических побуждений служили бы государству. На государственной службе оставались только бедные дворяне, а выходцы из класса разночинцев, который появился после отмены крепостного права, не считали Россию великим государством и служили царю только за жалование. Это и привело к отставанию Российской империи от Европы. Поражение русской армии под Аустерлицем стало первым из всех последующих за войной 1812 года. Крах Российской империи наступил во время Февральской буржуазной революции 1917 года. Власть обрели политические авантюристы Керенский и князь Львов.
Кому это надо?
Это об истории Российской империи, но без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Любое переименование улицы, любой отказ от исторической памяти прививает современной молодежи неуважение к традициям и истории своей Родины — России. Если патриоты-монархисты хотят, чтобы в Симферополе появилась улица, названная в честь Екатерины II, так пусть назовут улицу в одном из строящихся новых микрорайонов или целый микрорайон Екатерининским.
Кто учел и экономический вопрос переименования улицы Карла Маркса в Екатерининскую? Все жители, зарегистрированные на этой улице, должны будут переоформить регистрацию в паспортах. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие регистрацию на улице Карла Маркса, должны будут внести изменения в регистрационные документы, а это довольно дорогое удовольствие, которое занимает немало времени. Сейчас из-за пандемии, связанной с коронавирусом, очень многие предприниматели несут большие убытки. Зачем же еще больше людей раздражать и заставлять их платить деньги и переоформлять регистрационные документы? Прежде чем менять название улицы Карла Маркса на Екатерининскую, нужно подумать, зачем это городу Симферополю и его жителям?
Павел Мельник