В Госдуме продолжаются QR-битвы

Неоднозначная инициатива российских парламентариев о введении ограничений перемещения граждан и посещении общественных мест по принципу наличия или отсутствия QR-кода тихой сапой проталкивалась к принятию. И это, не смотря на массовое народное недовольство и пытающихся его купировать президента и председателя Госдумы. Лоббистам повального QR-кодирования кое-что удалось, но не все.
Победа за нами, но радоваться рано
Напомним, что 13 декабря Совет ГД по предложению Вячеслава Володина снял с рассмотрения законопроект о введении QR‑кодов на транспорте. Решение было поддержано единогласно.
«Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса, — отметил председатель Госдумы Володин. — Это совместное решение Государственной Думы с правительством».
Ранее он подчеркивал, что правительственные законопроекты о QR‑кодах важно обсудить всесторонне. В связи с этим было организовано обсуждение законодательных инициатив во фракциях и в профильных комитетах с участием представителей правительства РФ.
«Надо быть взвешенными при выработке этих решений, чтобы учитывалось мнение граждан», — сказал Вячеслав Володин.
Коммунистическая партия РФ напомнила председателю Госдумы, что он только забыл добавить, что это общество и КПРФ, как его представитель, надавили и заставили власть отказаться от безумных планов по QRепостничеству.
«Само внесение в Думу QR‑законопроектов вызвало в обществе бурю возмущения — и вполне законного. Даже президент был вынужден сказать, что принимать подобные решения нужно максимально аккуратно, чтобы не спровоцировать масштабные протесты», — подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Возмущение граждан быстро приобрело массовый характер. 6 декабря председатель Госдумы Володин разместил в своем Telegram-канале пост о законопроектах про QR‑коды. Всего за сутки он набрал миллион просмотров и более 700 тысяч комментариев, среди которых большинство негативных и откровенно ругательных.
«Никто не вводил в стране чрезвычайное положение, не объявлял комендантский час. А значит, недопустимо вносить произвольные корректировки в законы и нормативы, которыми определяются правила передвижения граждан. И правила установления личности, когда оно требуется. Но цифровые коды, которые нам пытаются навязать — это не что иное, как не предусмотренное действующим законодательством удостоверение, которое в ряде случаев де факто приравнивается к паспорту гражданина Российской Федерации. Или даже оказывается более значимым документом. А его отсутствие может стать поводом для ограничения ваших конституционных прав, оправданного разве что в условиях официального ЧП, — заявил Геннадий Зюганов. — Помимо юридической несостоятельности этой «новации» существует техническая сторона вопроса. И она не менее серьезна. Представьте, что человеку срочно нужно попасть в другой регион, где его близкие тяжело заболели, или оказались в беде. Либо он должен немедленно выехать на похороны отца или матери. И оказывается, что ни ехать поездом, ни лететь самолетом он без QR‑кода не может — его не пускают. Но без кода сплошь и рядом остаются и те, кто привился. СМИ и соцсети полны жалоб на технические сбои, из-за которых люди не могут вовремя его получить».
Напомним, что согласно выводам специалистов, на сайте Госуслуг данные, необходимые для получения QR‑кода, не отображаются своевременно примерно в 20 % случаев. В таких ситуациях люди вынуждены отправляться в переполненные отделения МФЦ, чтобы там подтвердить право на получение кода.
«Нам говорят, что вся эта система придумана для укрепления медицинской безопасности граждан, а цифровизация учета и контроля несет массу удобств. Но на деле «безопасность» и «удобства» оборачиваются новыми живыми очередями, в которых лишь повышается вероятность заразить других и заразиться самому. Получается, что власть одной рукой подписывает распоряжения, обязывающие граждан выполнять новые нормативы, а другой рукой мешает им это делать. И создает для них дополнительные проблемы и риски, которых в новой «цифровой реальности» становится только больше. Это полное безобразие!» — подытожил Геннадий Зюганов.
Напомним, что во всех региональных парламентах только депутаты КПРФ массово и очень шумно голосовали, и выступали против QR‑кодов. Гражданское общество, которое коммунисты призвали самоорганизоваться, штурмовало в эти дни законодательные собрания и думы субъектов РФ. Устраивались митинги и пикеты. Записывались видеообращения и отправлялось огромное количество писем в органы власти.
Истерия думских здравозахоронителей
Битвы, о которых говорил Геннадий Зюганов, не так далеки. Лоббисты из Комитета Думы по охране здоровья, вопреки мнению президента и спикера ГД Володина, поддержали законопроект о QR‑кодах в общественных местах и рекомендовали депутатам принять его в первом чтении.
Такая активность вызвана наверняка не только заботой о здоровье граждан, но и тем, что Комитет выступает соисполнителем по проекту. Депутаты-комитетчики также отмечают, что существующая эпидобстановка и негативная ситуация в сфере демографии вызывают беспокойство. «Принимая во внимание особенную опасность новой коронавирусной инфекции COVID‑19, ее высокую контагиозность и необходимость принятия всех возможных мер санитарно-эпидемиологического характера в целях предотвращения распространения COVID‑19, включая вакцинацию граждан РФ, комитет поддерживает предлагаемые законопроектом меры», — сказано в заключении комитета, размещенном в думской электронной базе.
В комитете также отмечают, что вводимые дополнительные ограничительные меры направлены на предупреждение распространения инфекции, сохранение жизни и здоровья граждан, и эти меры «мягче при сравнительном анализе с европейскими и азиатскими практиками».
«Комитет отмечает, что введение сертификатов о вакцинации — это временный инструмент для предотвращения распространения COVID‑19 в стране, который направлен на снижение риска заражения граждан новой коронавирусной инфекцией, на охрану жизни и здоровья человека, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны», — указано в документе.
Вспоминая, что в нашей стране, все временное становится постоянным, здравомыслящие люди, к которым относится большая часть граждан России, активно протестуют против многократного нарушения конституционных прав и введения сегрегации собственного народа на основе информации, являющейся медицинской тайной.
Поэтому, наплевав на мнение большинства жителей России, которые четко высказались против этих вопиющих нарушений прав и свобод человека, уже 16 декабря Госдума голосами депутатов фракции «Единая Россия» и ЛДПР приняла в первом чтении законопроект о QR‑кодах в общественных местах.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Подготовила Лилия Косса
Фото ГД РФ
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