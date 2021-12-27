СССР vs Россия

Оглядываясь на 30 лет, прошедших со времен распада СССР, все равно приходится сравнивать, как было раньше и как сейчас. Однако можно обратиться не к голым цифрам, характеризующим экономику, а взять определенный социальный срез характеристик СССР и современной России.
Соседи. Люди знали соседей не только по лестничной площадке, а практически всех, кто жил в подъезде или во всем доме. Пойти в гости к соседям или что-либо попросить взаймы — было обычной практикой.
Сейчас редко кто знает живущих в квартире напротив, у них вряд ли чего-нибудь допросишься, зато слышимость в современных «человейниках» отменная — скоро личной жизни не станет, будет лишь общественная.
Работа. Если сейчас в России свыше 4 млн человек ищут работу, то в Советском Союзе работа искала людей.
Средняя зарплата в СССР в 1970 году составляла 170 рублей, в 1990 году — 249 рублей, и статистика была не таким лживым манипуляционным инструментом, как в наши дни. Рабочий на заводе в месяц мог заработать 200–300 рублей, а через какое-то время получить квартиру (бесплатно от государства или в кооперативе без процентов). На эти деньги граждане могли жить, а не выживать. Были абсолютные гарантии социальных выплат.
В современной России высокооплачиваемую работу найти весьма сложно, особенно в небольших населенных пунктах. И это, не говоря о том, что частные работода
тели зарплаты могут выплачивать «в конвертах», без отчислений в ПФР, рабочий день бывает не нормирован, без выходных или вообще нет отпуска и «отпускных».
Пенсии. В СССР они были гарантированны. Отсутствие инфляции и колебаний курса рубля позволяли пенсионерам точно рассчитать все расходы и отложить, пусть и скромные, но сбережения. Выплата была регулярной и в срок.
Сейчас задержек нет, однако после оплаты коммунальных услуг, покупки необходимых лекарств, большинству пенсионеров просто не хватает на товары первой необходимости. И это с учетом того, что с 1990-х годов пенсия увеличилась в среднем на 500 % (с 20 до 200 долларов) — в Крыму по состоянию на 1 июля 2021 года она составила 14 030 рублей.
Отпуск. В Советском Союзе он также был гарантирован. Обязательно был оплачиваемым и строго регламентирован по времени. Профсоюзы тогда отстаивали права трудящихся. В СССР почти все по профсоюзным путевкам могли позволить себе отдых с семьей. В пансионатах и санаториях трудящиеся отдыхали и оздоравливались, если не бесплатно, то очень задешево.
Сейчас трудно себе такое представить — в отпуск идут далеко не все, равно как и не у всех есть возможность куда-то поехать с семьей на отдых.
Оплата услуг ЖКХ. По отношению к зарплате услуги ЖКХ составляли минимум. За последние 30 лет существования Советского Союза цена за 1 киловатт энергии не менялась — вот это стабильность!
Сейчас минимум два раза в год цены растут, в отличие от зарплат. Да и распоясавшиеся управляющие компании не стесняются регулярно повышать цены на свои сомнительные услуги. Куча счетов и квитанций — только успевай оплачивать.
Свобода передвижения. Во времена СССР были закрытые города и территории, а поездка в страны соцлагеря была весьма затруднительной, не говоря о капстранах.
В России сейчас таких трудностей нет, позволяли бы финансовые возможности: хочешь в Сочи или на Кипр — не проблема. Правда опять не все могут себе позволить, да и антиковидные ограничения существенно уменьшили возможность перемещений. Но это уже лирика…
Медицина. Будет некорректным сравнивать технические возможности современной медицины — за 30 лет изменения в этой отрасли весьма значительны. Однако лечение в СССР было бесплатным, да и советская система здравоохранения считалась одной из эффективных. Недаром Куба, взявшая ее на вооружение, считается страной с самым лучшим в мире здравоохранением. Как говорилось выше, пансионаты и санатории в СССР зачастую были бесплатными, а цены на путевки доступными, лекарства не подделывали, а шарлатанов в белых халатах практически не было.
В России ввели систему ОМС‑полисов, что делает медобслуживание в достаточной степени бесплатным.
Однако, бюрократизма стало гораздо больше, да и реформы этой отрасли от «эффективных менеджеров» не способствовали ее прогрессу — сократилось количество больниц, поликлиник и медпунктов. Платные клиники часто не заинтересованы в эффективном лечении, зарабатывая на вытягивании из пациентов как можно большего количества денежных знаков. Ничего личного — чистый бизнес.
Обучение и воспитание. Советская программа, по которой воспитывали и обучали подрастающее поколение в детсадах, школах, ПТУ и вузах, строилась на принципах «миру-мир», «человек человеку друг, товарищ и брат». Учащийся на экзамене имел возможность поспорить с учителем и за смелость и умение нестандартно мыслить мог получить более высокую оценку. Советские учебники основывались на научных концепциях и развивали умение находить причинно-следственные связи. Книги и кино были с добрым смыслом, воспитывали определенный нравственный и эстетический вкус.
В России множество учебников по одному и тому же предмету, но большинство из них просто ужасны. Система ЕГЭ давно признана авторитетными педагогами неэффективной. Например, учащиеся запоминают исторические даты, но не имеют понятия о причинах и сути тех или иных исторических событий. Российский и зарубежный кинематограф, за редким исключением, стал уже нарицательным понятием, а современная молодежь в разы меньше читает, отдавая предпочтение электронным гаджетам и соцсетям.
Качество товаров и продукции. В Советском Союзе не знали, что такое «гамбургер» и «хот-дог», «Кока-Кола» встречалась редко, вместо нее были «Фанта» и «Пепси». Широко выпускались «Байкал», «Тархун», «Буратино» и прочие напитки. Продовольствие было высокого качества — в колбасе присутствовало только мясо, а в молочных продуктах не использовали пальмовое масло — все согласно ГОСТам, нарушение которых приводило к уголовной ответственности. Цены на товары не менялись годами. Промтовары, может и уступали зарубежным аналогам, но имели честную гарантию. Плановая экономика приводила к тому, что одних товаров было в избытке, а других в недостатке, создавая дефицит. Но граждане знали, что своих детей и самих себя они не травят различной «химией» в красивой упаковке.
На российских прилавках сейчас трудно найти качественные продукты. Даже заплатив внушительные деньги, покупатель не имеет никакой гарантии того, что приобрел качественный продукт. ГОСТы заменили на «мутные» ТУ. И поэтому нередко в колбасе нет мяса, в молоке молока, а в овощах и фруктах опасные вещества превышают все разумные пределы. Большое количество посредников накручивают цены, гонясь за инфляцией, а на выходе — даже в именитых торговых сетях можно встретить дешевую подделку по «фирменной» цене.
Семья, дети, брак. Институт брака в СССР являлся фундаментом советского общества. На желающих развестись с осуждением смотрели и на работе, и в кругу близких и знакомых. Партийный работник или высокопоставленный чиновник в случае развода мог рисковать своей карьерой. К детям было особое отношение — пионерлагеря, пансионаты, санатории были бесплатными.
Сейчас, несмотря на разнообразные льготы для семей с детьми, согласно статистике, в России более 82 % всех бедных — семьи с детьми. По данным ЕМИСС, в 2020 году в России распалось 73 % браков. Для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков. 30 лет назад данное соотношение было равным 42 %, а 70 лет назад распадалось всего лишь 4 % брачных союзов.
Молодому поколению внушают идеи, чуждые нашим традиционным ценностям, — чайлдфри, секс-меньшинства и пр., которые также негативно влияют на институт брака и семьи.
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Роман Молотов
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