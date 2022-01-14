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пятница, 14 января 2022 г.

Ни пройти, ни проехать


Жители Раздольненского района просят благоустроить пешеходную и велосипедную дорожку от пгт Раздольное до села Кропоткино.

К депутату Государственного Совета Республики Крым Илье Донченко в конце года поступило коллективное обращение от жителей Раздольненского района с просьбой оказать содействие в восстановлении пешеходной и велосипедной дорожки из пгт Раздольное в село Кропоткино.

Из обращения следует, что в настоящее время движение по пешеходной дорожке из села Кропоткино до пгт Раздольное не представляется возможным, поскольку она пришла в негодное состояние и заросла травой. В свою очередь, состояние асфальтового покрытия велосипедной дорожки требует ремонта.

Илья Донченко направил депутатское обращение на имя главы администрации Раздольненского района Республики Крым с просьбой принять меры и отремонтировать данные объекты.