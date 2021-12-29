Спасибо вам за этот год. Ждем встречи в новом 2022!

Дорогие наши читатели!
Завершается 2021 год и пора подводить итоги. Этот год был очень интересным и насыщенным. Много острых и актуальных тем было поднято и раскрыто на страницах газеты «Коммунист Крыма»: коллектив редакции, члены Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации при активной поддержке и участии городских и региональных комитетов помогали крымчанам бороться и отстаивать свои права в жилищно-коммунальной, социальной и других сферах жизни полуострова.
Отдельной и большой темой этого года стала предвыборная кампания и выборы депутатов в Госдуму Российской Федерации. Кандидаты-коммунисты провели огромную работу в каждом районе, городе, населенном пункте Крыма. Были собраны десятки обращений от граждан, по которым проведена работа, оказана помощь.
Мы регулярно знакомили вас с новыми законами и инициативами, принятыми и предлагаемыми к рассмотрению на федеральном и на региональном уровне. Правдиво рассказывали о том, как эти законы будут работать и чьи интересы защищать.
Вы регулярно присылали нам письма, в которых рассказывали о той или иной проблеме. Многие из них были опубликованы в рубрике «Нам пишут», и это стало для чиновников разных мастей поводом обратить внимание на проблемы людей, постараться их решить.
Не скроем, что по-прежнему актуально решение проблем работы нефтебазы в поселке Ленино, вырубки и застройки в Форосском парке, ущемления в правах детей войны, распродажи за бесценок имущества Крыма и ряда других тем.
Мы продолжаем следить за развитием событий и стараемся доносить до власти мнение народа. Мы призываем чиновников к исполнению своих обязанностей в рамках законодательства. И ваша помощь для нас бесценна – присылайте в редакцию письма, пишите о несправедливости, делитесь фактами нарушений – мы свяжемся с вами, чтобы узнать больше и рассказать об этом.
Коллектив редакции газеты «Коммунист Крыма» всегда работает над тем, чтобы вы могли прочитать правдивую информацию о деятельности и деятелях партии власти, о том, как живут и работают простые люди, о том, какую работу проводит Коммунистическая партия РФ для того, чтобы жизнь каждого человека стала лучше.
С наступающим праздником! Пусть следующий год принесет вам благополучие и уверенность в завтрашнем дне, стабильность и достаток!
Оставайтесь и в новом 2022 году вместе с газетой «Коммунист Крыма»!
Подписной индекс — 30538.
С уважением,
коллектив редакции газеты «Коммунист Крыма»