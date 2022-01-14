Каким будет размер МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет до 13 890 рублей в месяц. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Ранее он составлял 12 792 рубля.
Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 %. «Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — пояснял ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.